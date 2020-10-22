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Симеоне — о разгроме от «Баварии»: «„Атлетико“ показал хорошую игру»

сегодня, 03:36
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (0:4) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» использовала свои возможности, они были очень агрессивны. Им очень хорошо удавалось выходить со своей половины поля. На самом деле мы оборонялись довольно хорошо, но они сегодня были точнее нас. До самого конца мы старались забить. Команда показала хорошую игру, но мы должны были быть более внимательны. «Бавария» была просто эффективнее нас.

У этого поражения горький привкус. Мы должны извлечь из него урок.

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Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009 ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
сегодня в 05:19
Ну норм результат, некоторые вон по 8 пропускают от немцев)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 04:24
Баварию срочно надо садить на карантин, ну их нафиг, нам скоро с ними играть.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:40
0:4 для "хорошей игры" все таки перебор.
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