Симеоне — о разгроме от «Баварии»: «„Атлетико“ показал хорошую игру»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (0:4) в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария» использовала свои возможности, они были очень агрессивны. Им очень хорошо удавалось выходить со своей половины поля. На самом деле мы оборонялись довольно хорошо, но они сегодня были точнее нас. До самого конца мы старались забить. Команда показала хорошую игру, но мы должны были быть более внимательны. «Бавария» была просто эффективнее нас.

У этого поражения горький привкус. Мы должны извлечь из него урок.