ГлавнаяНовости

Флик: «„Бавария“ продемонстрировала очень хорошую эффективность»

сегодня, 03:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Атлетико» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Перед нами стояла сложная задача, которую мы уверенно выполнили. Мы хорошо использовали то пространство, что нам предоставляли. Сегодня мы продемонстрировали очень хорошую эффективность. Я очень доволен, в том числе и счётом. Мы забили четыре замечательных мяча — один был лучше другого.

Мы наслаждаемся стартом в Лиге чемпионов. Важно победить в первом матче. Мы хотели этого добиться всеми средствами. При игре в обороне мне сегодня понравились действия команды в единоборствах.

Все новости
Пепе: «„Порту“ показал, что способен побеждать на любом стадионе»
Сегодня, 05:18 Комментарии1
Клопп: «Игра была не лучезарной, но мы хотели получить 3 очка и взяли их»
Сегодня, 04:48 Комментарии2
Эррера: «„Атлетико“ играл очень хорошо. Нас нельзя сбрасывать со счетов!»
Сегодня, 04:34 Комментарии3
Конте — о ничьей с «Боруссией» М: «„Интер“ выступил хорошо и мог победить»
Сегодня, 04:18 Комментарии2
Симеоне — о разгроме от «Баварии»: «„Атлетико“ показал хорошую игру»
Сегодня, 03:36 Комментарии3
Корниенко: «Думаю, „Реал“ недооценил нас»
Сегодня, 03:09 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 04:12
да мощная команда
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100