Флик: «„Бавария“ продемонстрировала очень хорошую эффективность»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Атлетико» (4:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Перед нами стояла сложная задача, которую мы уверенно выполнили. Мы хорошо использовали то пространство, что нам предоставляли. Сегодня мы продемонстрировали очень хорошую эффективность. Я очень доволен, в том числе и счётом. Мы забили четыре замечательных мяча — один был лучше другого.

Мы наслаждаемся стартом в Лиге чемпионов. Важно победить в первом матче. Мы хотели этого добиться всеми средствами. При игре в обороне мне сегодня понравились действия команды в единоборствах.