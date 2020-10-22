Эррера: «„Атлетико“ играл очень хорошо. Нас нельзя сбрасывать со счетов!»

Полузащитник «Атлетико» прокомментировал выездное поражение от «Баварии» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы играли очень хорошо, шли в одну ногу с чемпионами Европы, лучшей командой мира.

Никогда не сбрасывайте нас со счетов! Взгляните на сегодняшний матч. Счёт был сильно не в нашу пользу, но мы ни на секунду не прекращали работать и бороться. С таким отношением можно добиться больших успехов.

Мы разберём этот матч, выясним, где ошиблись, и постараемся найти решение проблемы. Нужно продолжать совершенствоваться и развивать то, что получалось хорошо. Пришло время продемонстрировать, насколько мы сильны.