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Эррера: «„Атлетико“ играл очень хорошо. Нас нельзя сбрасывать со счетов!»

сегодня, 04:34
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера прокомментировал выездное поражение от «Баварии» (0:4) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы играли очень хорошо, шли в одну ногу с чемпионами Европы, лучшей командой мира.

Никогда не сбрасывайте нас со счетов! Взгляните на сегодняшний матч. Счёт был сильно не в нашу пользу, но мы ни на секунду не прекращали работать и бороться. С таким отношением можно добиться больших успехов.

Мы разберём этот матч, выясним, где ошиблись, и постараемся найти решение проблемы. Нужно продолжать совершенствоваться и развивать то, что получалось хорошо. Пришло время продемонстрировать, насколько мы сильны.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:10
Ну, Бавария всех выносит, за редким исключением.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 04:52
Будь это не Атлетико, а какая-нибудь Понферрадина из Сегунды, 0:4 и "очень хорошо" ещё как-то сочетались бы.
beefs
beefs
сегодня в 04:37
Правильно, не вешать нос...
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