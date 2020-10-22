Глава «Уфы»: «Хотим обратно в десятку. Зимой будем работать на усиление»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных планах клуба на фоне пандемии коронавируса.

У нас в республике идёт рост числа заболевших, но футболистов это, слава богу, минует. Все научились работать так, чтобы не заражаться. Но в целом, конечно, тяжёлая концовка прошлого сезона и короткое межсезонье сказываются. «Уфа» всегда во многом добивалась результата за счёт того, что в подготовительный период обкатывала никому не известных игроков, часть из которых присоединялась к команде и тут же выстреливала. В нынешнем году у нас не было этой паузы, потому что из-за пандемии перерыв между двумя сезонами был чуть больше двух недель. Поэтому приходится всё наигрывать уже по ходу чемпионата. Но в любом случае селекция даст свои плоды. И те ребята, которые, может быть, сейчас не слишком известны, сделают нам результат.

По финансам всё решено. Потому что мы и так были с поясами, затянутыми настолько, что сильнее их просто уже было некуда затягивать. В последние полгода жили только на те средства, которые зарабатывали сами.

В следующее трансферное окно будем работать только на усиление. Мы хотим обратно в десятку.