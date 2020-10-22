Колосков: «„Краснодар“ и „Локомотив“ сыграли в ЛЧ вполне достойно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлениях российских клубов в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» очень достойно выглядел по всем компонентам, ни в чем не проиграл – ни в технике, ни в желании, ни в комбинационной игре, ни в страсти футбольной. Был провал в начале второго тайма, но команда быстренько выправилась.

Молодец Николич, не побоялся убрать именитых футболистов, тем самым поддержал нужный темп. Как только «Локомотив» сбавил обороты, так образовалось преимущество «Зальцбурга», но как только наша команда стала держать мяч, включила скорости, перевес австрийцев растворился. Эту игру можно занести «железнодорожникам» вместе с тренером в актив, молодцы.

Три стартовых матча российских команд в Лиги чемпионов – вполне удовлетворительный результат, за исключением «Зенита», конечно. Абсолютно он никого не устроил, всех, наоборот, расстроил.

А «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вполне достойно, эти команды показали, что могут играть в современный и техничный футбол, мяч контролировать и комбинации интересные разыгрывать, стандарты эффективно исполнять. Разочарования в этом плане нет, а есть вера и надежда.