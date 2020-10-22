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Слуцкий: «„Зенит“ является суперфаворитом нашего первенства»

сегодня, 10:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин24.10.2020 в 16:30 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ против «Зенита».

Я могу сказать, что игра с «Зенитом» для любого российского клуба — это серьезный тест на профпригодность, потому что «Зенит» является суперфаворитом нашего первенства, поэтому для нашей молодой команды это будет очень интересный большой матч. Мы его ждем с нетерпением.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6
сегодня в 10:55
Вибромассажер Дзюба!!! И все судьи у ваших ног!!!
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 10:54
Хватит включать автобусы в нашем чемпионате, суперфавориты не готовы в Европе к прессингу на всем участке поля, нет практики. Запретить оборонительный футбол на законодательном уровне))))
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 10:48
Суперфаворит уже нам показал,кто он есть со вторым составом Брюгге!
Здесь решает в чемпионате России ВАР,Дюков,Миллер СУДЬИ
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:44
Единственное, что хочется пожелать в этом матче, так это честного, объективного судейства!
И пусть победит в этом матче действительно сильнейший, без предвзятого отношения судей, которые будут "судить" этот матч...
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:43
Ты что,Левонид?
Неужели не сможешь переиграть генерал-адмирала шхуны, с рваными парусами?)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:42
удачи слуцкому)
Zozuig
Zozuig
сегодня в 10:42
Это жирный верно сказал.
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