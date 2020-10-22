Слуцкий: «„Зенит“ является суперфаворитом нашего первенства»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ против «Зенита».
Я могу сказать, что игра с «Зенитом» для любого российского клуба — это серьезный тест на профпригодность, потому что «Зенит» является суперфаворитом нашего первенства, поэтому для нашей молодой команды это будет очень интересный большой матч. Мы его ждем с нетерпением.
Здесь решает в чемпионате России ВАР,Дюков,Миллер СУДЬИ
Здесь решает в чемпионате России ВАР,Дюков,Миллер СУДЬИ
И пусть победит в этом матче действительно сильнейший, без предвзятого отношения судей, которые будут "судить" этот матч...
И пусть победит в этом матче действительно сильнейший, без предвзятого отношения судей, которые будут "судить" этот матч...
Неужели не сможешь переиграть генерал-адмирала шхуны, с рваными парусами?)))
Неужели не сможешь переиграть генерал-адмирала шхуны, с рваными парусами?)))