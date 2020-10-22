Слуцкий: «„Зенит“ является суперфаворитом нашего первенства»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ против «Зенита».

Я могу сказать, что игра с «Зенитом» для любого российского клуба — это серьезный тест на профпригодность, потому что «Зенит» является суперфаворитом нашего первенства, поэтому для нашей молодой команды это будет очень интересный большой матч. Мы его ждем с нетерпением.