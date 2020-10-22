Антипов: «Уход второго Миранчука в европейский клуб не за горами»

Александр Антипов, бывший тренер полузащитника «Аталанты» , прокомментировал дебют российского футболиста в Лиге чемпионов за итальянский клуб.

Алексей сразу же показал свой высокий уровень. Очень приятно, что наш воспитанник в топ-клубе и топ-соревновании сразу же себя показал. Все за него очень рады. Этот гол придаст ему уверенности с психологической точки зрения. Хотя он и так с хорошим стержнем, это лишний повод ему утвердиться. Сейчас я больше общаюсь с Антоном, ведь он здесь, но Лешу обязательно поздравлю.

Уход второго Миранчука в европейский клуб не за горами. Антон тянется за братом, хочет попасть туда и все сделает, чтобы пробиться в топ-чемпионат. Да и мой воспитанник Джикия вполне способен на это.