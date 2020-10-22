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Генич: «„Локомотив“ подошел к игре без робости, не ссыкливо»

сегодня, 11:52
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург2 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Локомотив» изначально выбрал правильную тактику на игру с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов.

«Локомотив» настроился очень правильно и подошел к игре без робости, не ссыкливо (пускай это звучит не очень литературно). Многие думали, что на первые минуты москвичи засядут в окопах, но случилось совсем наоборот — это «Зальцбургу» многое не удавалось, а «Локо» действовал очень правильно и забил логичный гол.

Понравилось, что в концовке «Локомотив» лез вперед, но чуть-чуть не хватало конкретики и последнего паса, чтобы довести атаки до удара.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:33
Тольько топил ты за зенит
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 12:25
А Генич не ссыкло говорить про ссыкливость!!!
Добряк
Добряк
сегодня в 12:19
Обычно в моих комментариях слово "ссыкливо" затирают или вообще удаляют, а Генича в новости. Несправедливо, блин...
Loko57
Loko57
сегодня в 12:07
Локо красавцы!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:56
Локо избрал правильную тактику.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:54
Сколько можно бояться, пусть нас побаиваются)
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