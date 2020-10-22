Генич: «„Локомотив“ подошел к игре без робости, не ссыкливо»

Футбольный комментатор Константин Генич считает, что «Локомотив» изначально выбрал правильную тактику на игру с «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов.

«Локомотив» настроился очень правильно и подошел к игре без робости, не ссыкливо (пускай это звучит не очень литературно). Многие думали, что на первые минуты москвичи засядут в окопах, но случилось совсем наоборот — это «Зальцбургу» многое не удавалось, а «Локо» действовал очень правильно и забил логичный гол.

Понравилось, что в концовке «Локомотив» лез вперед, но чуть-чуть не хватало конкретики и последнего паса, чтобы довести атаки до удара.