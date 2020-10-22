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Глушаков: «Может, теперь снова начну бить пенальти»

сегодня, 11:10
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород1 : 2Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал победу своей команды над «Нижним Новгородом» в Кубке России.

Вчера в Кубке мы играли в смешанных составах. Были хорошие моменты, но мы не смогли их реализовать. В том числе и я на 90-й минуте. Поэтому и довели игру до серии пенальти. Почему бил? Есть регламент, и мне пришлось бить пенальти, потому что очередь уже доходила до вратаря. Честно, не хотел. Все ребята даже удивились. Все же как раз началось с Хомича, когда я ему не забил пенальти. Потом были моменты, когда в товарищеских не забивал и, наконец, в Кубке «Тосно». Дальше бить уже не хотелось. Но вот, наконец-то, забил. Видимо, прорвало! Может, теперь снова начну бить пенальти. Подумаю над этим.

Что касается нового формата Кубка, я пропустил начало чемпионата и всю эту историю с реформами. Только сейчас понял, кто с кем и в каких подгруппах играет. Но Кубок есть Кубок. Тем более что со следующей стадии вступают те клубы, что играют в еврокубках. Жалко только, что болельщиков вчера не было. Очень их не хватает.

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Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 11:50
В бане помылся, что омолодился!!!
(Д. Глушаков)
brauning.86
brauning.86
сегодня в 11:26
Как показала практика
Изделие даже на это не способно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:18
Сбитый летчик.
112910415
112910415
сегодня в 11:18
лучше не рисковать, конечно
Faustello
Faustello
сегодня в 11:14
Денис, возвращайся в Спартак, верим в тебя!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:12
С чего бы это?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:11
Били,бьют и будут бить
beefs
beefs
сегодня в 11:11
Химки для Глушакова то что нужно...
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