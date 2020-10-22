ГлавнаяНовости

Рамос может успеть восстановиться к матчу против «Барселоны»

сегодня, 17:08
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал24.10.2020 в 17:00 Не начался

Защитник «Реала» Серхио Рамос может успеть восстановиться к матчу 7-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Как сообщается, сегодня футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Ожидается, что завтра капитан «сливочных» присоединится к тренировкам в общем группе. Готовность Рамос к встрече против «Барселоны» будет оцениваться перед матчем.

Напомним, что защитник получил травму в матче 6-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (0:1), столкнувшись с нападающим гостей Энтони Лозано. Испанец уже пропустил игру Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» (2:3).

Все новости
СлухиРоналду сыграет с «Барсой», если сдаст отрицательный тест за сутки до матча
Сегодня, 17:19 Комментарии3
Роналду не сыграет с «Барселоной». Его тест на COVID-19 вновь положительный
Сегодня, 15:11 Комментарии32
ОфициальноОдин футболист «Вердера» заразился коронавирусом
Сегодня, 14:20 Комментарии1
Алексис Санчес пропустит две игры «Интера» из-за травмы
Сегодня, 13:52 Комментарии2
Кьеллини пропустит 7-10 дней из-за травмы
Сегодня, 09:04 Комментарии3
Гвардиола сообщил о серьёзном повреждении у Фернандиньо
Сегодня, 05:40 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:14
Это огроменный плюс для Реала!Что будет когда Рамос закончит с футболом а замены ему не найдут!!!Страшно представить)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:12
Хотелось бы, чтобы играли в максимально-возможных полных составах!
С.Рамосу-здоровья!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:09
Будет круто!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100