Рамос может успеть восстановиться к матчу против «Барселоны»

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сегодня, 17:08

Защитник «Реала» может успеть восстановиться к матчу 7-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Как сообщается, сегодня футболист приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Ожидается, что завтра капитан «сливочных» присоединится к тренировкам в общем группе. Готовность Рамос к встрече против «Барселоны» будет оцениваться перед матчем.

Напомним, что защитник получил травму в матче 6-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (0:1), столкнувшись с нападающим гостей Энтони Лозано. Испанец уже пропустил игру Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» (2:3).