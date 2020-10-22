Роналду не сыграет с «Барселоной». Его тест на COVID-19 вновь положительный

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сегодня, 15:11

Нападающий «Ювентуса» не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

По информации Marca, португальский футболист сдал очередной тест на коронавирус, который дал положительный результат. Для участия в матче с каталонцами Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до игры.

Напомним, что известие о заражении Роналду вирусом пришло 13 октября. Футболист получил положительный анализ в расположении сборной Португалии. На следующий день Криштиану принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там, так как срок требуемой изоляции в Италии составляет 10 дней, вместо 14 в Португалии.