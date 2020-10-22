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Роналду не сыграет с «Барселоной». Его тест на COVID-19 вновь положительный

сегодня, 15:11
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона28.10.2020 в 23:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

По информации Marca, португальский футболист сдал очередной тест на коронавирус, который дал положительный результат. Для участия в матче с каталонцами Криштиану должен был предоставить отрицательный тест за неделю до игры.

Напомним, что известие о заражении Роналду вирусом пришло 13 октября. Футболист получил положительный анализ в расположении сборной Португалии. На следующий день Криштиану принял решение вернуться в Турин и отбыть карантин там, так как срок требуемой изоляции в Италии составляет 10 дней, вместо 14 в Португалии.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:46
Может это спецально сделали его тест положительным? Хотят таким образом протащить Барселону и гнома устранив лидера у сопернека. Если Рон чувствует себя отлично не каких симптомов нет может и нет не какого коронавируса?? Уефа подделывает всем тесты и протаскивает нужные клубы. Мутный футбол. Такой нам не нужен!!
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 15:46
Плохо. Интереса было бы больше посмотреть.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 15:41, ред.
повезло каталонцам...теперь у них есть шанс очки зацепить...Хотя странно,можно было бы и в день матча тест сделать
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 15:40
Понимает, что полосатикам ничего хорошего не светит, поэтому и слился как обычно)
David Young
David Young
сегодня в 15:39
Для футбола в целом это плохо. Для Ювентуса - очень плохо, как и в плане противостояния Роналду и Месси, которое мир не видел уже несколько лет. Надеюсь на скорейшее выздоровление Роналду, и то, что он сыграет в Каталонии.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:36
Он чо ковид на завтрак ест?!
Project Pandora
Project Pandora ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 15:27
Ещё ответная игра будет, не расстраивайся ))
амурец
амурец
сегодня в 15:23
да Ювентусу тут не повезло
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:19
Пастельный режим не соблюдает, потому и не выздоравливает.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 15:18
Это могло быть возможно последнее очное противостояние Роналду и Месси. Жаль что мы его не увидим
Faustello
Faustello
сегодня в 15:17
Как девочка, то положительный, то отрицательный...
Брулин
Брулин
сегодня в 15:15, ред.
Болезнь это всегда плохо! Здоровья конечно
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