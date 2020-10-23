Инфантино: «Меня интересует клубный чемпионат мира, а не Суперлига»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на слухи о возможном создании европейской Премьер-Лиги.

Меня интересует клубный чемпионат мира, а не Суперлига. Для меня более важен матч не «Баварии» с «Ливерпулем», а «Баварии» с «Бока Хуниорс». У «Ливерпуля» 180 миллионов болельщиков по всему миру. У «Фламенго» 40 миллионов поклонников, из них 39 миллионов в Бразилии. У «Ливерпуля» 5 миллионов фанатов в Англии и 175 миллионов поклонников по всему миру.

Я бы хотел, чтобы не только европейские клубы имели такую базу поклонников за пределами своих стран.