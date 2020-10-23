ГлавнаяНовости

Инфантино: «Меня интересует клубный чемпионат мира, а не Суперлига»

сегодня, 09:29

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на слухи о возможном создании европейской Премьер-Лиги.

Меня интересует клубный чемпионат мира, а не Суперлига. Для меня более важен матч не «Баварии» с «Ливерпулем», а «Баварии» с «Бока Хуниорс». У «Ливерпуля» 180 миллионов болельщиков по всему миру. У «Фламенго» 40 миллионов поклонников, из них 39 миллионов в Бразилии. У «Ливерпуля» 5 миллионов фанатов в Англии и 175 миллионов поклонников по всему миру.

Я бы хотел, чтобы не только европейские клубы имели такую базу поклонников за пределами своих стран.

Все новости
Бьелса не планирует уходить из «Лидса»
Сегодня, 08:49 Комментарии4
Скрипник о разгроме от «Лестера»: «Мы играли смело, но класс есть класс»
Сегодня, 07:21 Комментарии7
Фонсека: «Непростой матч. Даже „Ювентус“ проиграл здесь пару лет назад»
Сегодня, 06:56 Комментарии7
Месси: «Надеюсь, Роналду поправится и сможет сыграть. Наша дуэль особенная»
Сегодня, 06:37 Комментарии23
Пиоли: «Нам было очень важно доказать, что „Милан“ — не обычная команда»
Сегодня, 06:05 Комментарии6
Моуриньо: «Мы могли забить больше, но это не матч плей-офф»
Сегодня, 05:30 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:17
Я бы посмотрел клуб.чемп.мира!
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 10:14
Суперлига тухлый проект.Умирает в зачатке.
DmitryMalorodov
DmitryMalorodov ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 09:45
Доброе утро. Перед играми.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:40
Прием на исход закроется перед играми второго тура или после игр?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:36
Деньги возьмут свое и будет Суперлига.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 09:31
А нам важнее Бавария Ливерпуль
shlomo
shlomo
сегодня в 09:30
Теперь понятно все.....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100