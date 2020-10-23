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Уилшир — о своём будущем: «Люди забывают, что мне всего 28 лет»

сегодня, 22:10

Полузащитник Джек Уилшир заявил, что люди слишком скептически относятся к его выступлениям. Англичанин уверен, что в его карьере будет ещё много отличных моментов.

Важно найти клуб, в котором я буду играть, быть ключевым игроком и чувствовать себя счастливым. Я не хочу торопиться. Это должна быть правильная команда в правильной стране. Я открыт для предложений из Европы, это может быть не только английский клуб.

Люди забывают, что мне всего 28 лет. Все думают, что мне 30 или 31 год. Я думаю, что это связано с тем, что я начал играть, когда мне было всего 16 лет. Это было 12 лет назад, для футбола это долгий срок.

Я чувствую, что могу выступать на высоком уровне. Я просто хочу получить возможность доказать это.

Ранее сообщалось, что Уилшир отказался переходить в «Рейнджерс».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 22:22
Травмируется часто.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:21
Лет 8 ещё попылит!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 22:11
Главное, чтобы ты об этом помнил)
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