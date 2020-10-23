Скрипник о разгроме от «Лестера»: «Мы играли смело, но класс есть класс»

Главный тренер «Зари» прокомментировал гостевое поражение от «Лестера» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Кроме благодарности команде других слов не могу найти. Мы играли смело, но класс есть класс. От этого никуда не уйдёшь. Мы наиграли на свой гол. Не говорю, что мы рады, обидно проигрывать. Но из таких матчей можно почерпнуть много хорошего.

Сейчас у нас будут две домашние встречи с «Брагой» и АЕКом. Будем себя реабилитировать и стараться набирать очки.

Не пожалел ли, что выставил атакующий состав? Ни в коей мере. Мы всегда так играем. Мы хотим так играть, ребята хотят так играть. Мы хотели поставить быстрых ребят, чтобы они создавали давление, что они и делали. Мы хорошо сыграли полчаса, когда ничего не было со стороны соперника. Контроль мяча, добротные игроки, но моя команда достойно выглядела.