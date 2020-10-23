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Скрипник о разгроме от «Лестера»: «Мы играли смело, но класс есть класс»

сегодня, 07:21
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)ЗаряМатч завершен

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал гостевое поражение от «Лестера» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Кроме благодарности команде других слов не могу найти. Мы играли смело, но класс есть класс. От этого никуда не уйдёшь. Мы наиграли на свой гол. Не говорю, что мы рады, обидно проигрывать. Но из таких матчей можно почерпнуть много хорошего.

Сейчас у нас будут две домашние встречи с «Брагой» и АЕКом. Будем себя реабилитировать и стараться набирать очки.

Не пожалел ли, что выставил атакующий состав? Ни в коей мере. Мы всегда так играем. Мы хотим так играть, ребята хотят так играть. Мы хотели поставить быстрых ребят, чтобы они создавали давление, что они и делали. Мы хорошо сыграли полчаса, когда ничего не было со стороны соперника. Контроль мяча, добротные игроки, но моя команда достойно выглядела.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:14
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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:12
Так и должно было быть.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 07:34
Скрипник хороший тренер, но у Лестера команда уровня ЛЧ.
А стоимость состава Зори всего 17 млн.
beefs
beefs
сегодня в 07:32
Как рад, что проиграл...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:27
Рано им тягаться со шпорами...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:24, ред.
Класс есть класс. Точнее и не скажешь.
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