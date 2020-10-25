Роналдиньо заразился коронавирусом

Бывший нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо заразился коронавирусной инфекцией.

В субботу я прибыл в Белу-Оризонти, приехал, чтобы поучаствовать в мероприятии компании Auto Truck. Я сдал тест из-за просьбы организаторов, он дал положительный результат на Covid-19. Со мной все хорошо, болезнь проходит бессимптомно, но нам придётся покинуть мероприятие. Крепко обнимаю.