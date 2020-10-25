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Роналдиньо заразился коронавирусом

сегодня, 21:52

Бывший нападающий «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии Роналдиньо заразился коронавирусной инфекцией.

В субботу я прибыл в Белу-Оризонти, приехал, чтобы поучаствовать в мероприятии компании Auto Truck. Я сдал тест из-за просьбы организаторов, он дал положительный результат на Covid-19. Со мной все хорошо, болезнь проходит бессимптомно, но нам придётся покинуть мероприятие. Крепко обнимаю.

Недавно Роналдиньо был номинирован на звание лучшего левого форварда в истории футбола.

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Все комментарии
офигенный
офигенный
сегодня в 22:45
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Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 22:30
Будь здоров
Государю бан по барабану
Государю бан по барабану
сегодня в 22:27
А вот и прогиб по-катарски, аха-ха)
С закрытием кабинетов Берла обмельчали и фанаты, некогда самобытного клуба)
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 22:26
Раньше в это время косил людей грип и ОРЗ. Сейчас любой чих списывается на ковид.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 22:24
sv_1969, у него денег нет на это. За круглосуточное сидение в комнате вряд ли кому-то платят.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 22:23
Новости через год: в мире осталось два футболиста ещё не переболевших коронавирусом. Будем держать вас в курсе их здоровья.
sv_1969
sv_1969 ответ Государю бан по барабану (раскрыть)
сегодня в 22:19
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 22:18
    Здоровья Волшебник!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 22:13
    Зараза не смотрит на то что ты футболист и чемпион мира.
    beefs
    beefs
    сегодня в 22:08
    корона никого не щадит...
    Государю бан по барабану
    Государю бан по барабану
    сегодня в 22:06
    Зря видимо бухать бросил.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 21:59
    Этому человеку море поколено)) прошел все и вся) только здоровья уважаю этого бывшего футболиста)
    David Young
    David Young
    сегодня в 21:54
    Очень печально. Скорейшего выздоровление легендарного бразильскому футболисту.
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