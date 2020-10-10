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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

10 октября 2020, 12:51

«Спартак» выразил соболезнования родным бывшего защитника команды Василия Кулькова, который сегодня ушел из жизни в возрасте 54 лет.

После тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков. Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
10 октября в 20:34
Вечная память. Земля ему пухом. Рано. Очень рано.
Bastardo
Bastardo
10 октября в 17:01
Земля ему пухом...
Пpoтив всех
Пpoтив всех
10 октября в 13:47
Эх Вася, Вася... 54 всего... Царствие небесное...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 октября в 12:55
И я присоединяюсь...
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