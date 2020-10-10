«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

«Спартак» выразил соболезнования родным бывшего защитника команды Василия Кулькова, который сегодня ушел из жизни в возрасте 54 лет.
После тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков. Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича.
Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни защитник «Спартака» 80-х и 90-х Василий Кульков.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 10, 2020
Именно он выводил команду с капитанской повязкой на исторические матчи в Кубке чемпионов в 1991 году.
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Василия Сергеевича. pic.twitter.com/43Sz88ohs0