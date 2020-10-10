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Ушёл из жизни бывший футболист «Спартака» и сборной России Василий Кульков

10 октября 2020, 11:25

Сегодня, 10 октября, на 55-м году ушел из жизни бывший игрок московского «Спартака» и сборной России Василий Кульков. Об этом источнику сообщила супруга экс-футболиста Елена Махарадзе.

Кульков переболел коронавирусом. Сегодня бывший футболист должен был перенести плановую операцию по онкологии. Кульков скончался в реанимации.

В составе «Спартака» Кульков становился чемпионом СССР и России. В 1991 году Василий перебрался в чемпионат Португалии и за 4 года завоевал четыре титула с «Бенфикой» и «Порту».

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