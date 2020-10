Нападающий , известный по своим выступлениям за ЦСКА и «Лестер», покинул «Аль-Насср». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Thank you Nigerian falcon, 🦅💛

wishing you all the best in the future! @Ahmedmusa718pic.twitter.com/NjQ5vXVZRx