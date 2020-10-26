Лаутаро опроверг слухи о ссоре с Конте

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сегодня, 11:13

Нападающий «Интера» был недоволен заменой в матче 6-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0).

Аргентинец не скрывал своего негодования, оказавшись на скамейке запасных на 72-й минуте матча, когда вместо него на поле появился . Сообщалось, что у футболиста произошёл конфликт с главным тренером и защитником .

Однако сегодня стало известно, что Мартинес был разгневан не на своего партнёра по команде и наставника, а на самого себя. Лаутаро был недоволен своим выступлением, поэтому так агрессивно отреагировал на замену.