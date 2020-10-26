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Лаутаро опроверг слухи о ссоре с Конте

сегодня, 11:13
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес был недоволен заменой в матче 6-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0).

Аргентинец не скрывал своего негодования, оказавшись на скамейке запасных на 72-й минуте матча, когда вместо него на поле появился Андреа Пинамонти. Сообщалось, что у футболиста произошёл конфликт с главным тренером Антонио Конте и защитником Алессандро Бастони.

Однако сегодня стало известно, что Мартинес был разгневан не на своего партнёра по команде и наставника, а на самого себя. Лаутаро был недоволен своим выступлением, поэтому так агрессивно отреагировал на замену.

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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 11:18
Хорошо что все мирно.
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