ГлавнаяНовости

Лаутаро поссорился с Бастони и Конте во время матча против «Дженоа»

сегодня, 13:20
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)0 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес остался недоволен действиями защитника Алессандро Бастони в матче 5-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0).

Как сообщается, аргентинец пришёл в ярость, когда получил неточный пас от своего партнёра по команде. Лаутаро был заменён на 72-й минуте и не скрывал своего гнева, оказавшись на скамейке запасных.

Отмечается, что Мартинес успел поссориться с Кристианом Эриксеном и наставником команды Антонио Конте. Однако сам итальянский специалист отрицает конфликт внутри клуба:

Мне сказали об этом, но я не думаю, что Лаутаро был зол на меня. У нас прекрасные отношения. Может, они с партнёром по команде не поняли друг друга на поле. Но в конце игры всё это забывается, а футболисты остаются друзьями.

Все новости
Министр спорта РФ — об избиении судьи в Грозном: «„Ахмат“ извинился?»
Вчера, 12:53 Комментарии37
СлухиАрбитр Головко опроверг слухи о том, что его избил сотрудник «Ахмата»
Вчера, 11:12 Комментарии31
Гвардиола ответил на критику: «Может, Консейсау прав. Но я так не считаю»
Вчера, 02:37 Комментарии5
В «Спартаке» высказались об избиении арбитра в матче молодёжного первенства
23 октября Комментарии9
Официально«Ахмат» проведёт расследование относительно нападения на арбитра
23 октября Комментарии13
СлухиВ нападении на арбитра участвовал сотрудник службы безопасности «Ахмата»
23 октября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 13:43
Претендент на выход.
abramjan
abramjan
сегодня в 13:39
Очередная капризуля готова к переходу в барселонку
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 13:36
Это естественно, половина игроков мечтают вырваться из китайско-миланского проекта, причин для недовольства много.

Часть понимает, что вероятность чемпионства не выше, чем то, что у Парика отрастут назад волосы. Мы видим, что легко даются победы только над "Беневенто", а в матчах с двумя приличными командами проект набрал одно очко.

Другие недовольны ситуацией с зарплатами. Игроки считают, что Джан слишком завышает контракты лидерам команды - Мариани и Абиссо - и слишком на них надеется.

Резюмируя, можно сказать, что игроки скоро побегут из проекта по всем направлениям, а за ними поскачет и Парик, обвинив, как обычно, руководство в своих провалах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:25
Настойка ромашки очень хорошо помагает в таких ситуациях!😜
Mangur
Mangur
сегодня в 13:23
Это ужась ужасёв.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:21
И так иногда бывает.
David Young
David Young
сегодня в 13:20
Это плохо повлияет на атмосферу в Интере.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100