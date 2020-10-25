Лаутаро поссорился с Бастони и Конте во время матча против «Дженоа»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес остался недоволен действиями защитника Алессандро Бастони в матче 5-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0).
Как сообщается, аргентинец пришёл в ярость, когда получил неточный пас от своего партнёра по команде. Лаутаро был заменён на 72-й минуте и не скрывал своего гнева, оказавшись на скамейке запасных.
Отмечается, что Мартинес успел поссориться с Кристианом Эриксеном и наставником команды Антонио Конте. Однако сам итальянский специалист отрицает конфликт внутри клуба:
Мне сказали об этом, но я не думаю, что Лаутаро был зол на меня. У нас прекрасные отношения. Может, они с партнёром по команде не поняли друг друга на поле. Но в конце игры всё это забывается, а футболисты остаются друзьями.
Часть понимает, что вероятность чемпионства не выше, чем то, что у Парика отрастут назад волосы. Мы видим, что легко даются победы только над "Беневенто", а в матчах с двумя приличными командами проект набрал одно очко.
Другие недовольны ситуацией с зарплатами. Игроки считают, что Джан слишком завышает контракты лидерам команды - Мариани и Абиссо - и слишком на них надеется.
Резюмируя, можно сказать, что игроки скоро побегут из проекта по всем направлениям, а за ними поскачет и Парик, обвинив, как обычно, руководство в своих провалах.
Часть понимает, что вероятность чемпионства не выше, чем то, что у Парика отрастут назад волосы. Мы видим, что легко даются победы только над "Беневенто", а в матчах с двумя приличными командами проект набрал одно очко.
Другие недовольны ситуацией с зарплатами. Игроки считают, что Джан слишком завышает контракты лидерам команды - Мариани и Абиссо - и слишком на них надеется.
Резюмируя, можно сказать, что игроки скоро побегут из проекта по всем направлениям, а за ними поскачет и Парик, обвинив, как обычно, руководство в своих провалах.