Лаутаро поссорился с Бастони и Конте во время матча против «Дженоа»

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сегодня, 13:20

Нападающий «Интера» остался недоволен действиями защитника в матче 5-го тура Серии А против «Дженоа» (2:0).

Как сообщается, аргентинец пришёл в ярость, когда получил неточный пас от своего партнёра по команде. Лаутаро был заменён на 72-й минуте и не скрывал своего гнева, оказавшись на скамейке запасных.

Отмечается, что Мартинес успел поссориться с и наставником команды . Однако сам итальянский специалист отрицает конфликт внутри клуба: