Министр спорта РФ — об избиении судьи в Грозном: «„Ахмат“ извинился?»

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на избиение арбитра Богдана Головко после матча 7-го тура первенства России среди молодежных команд между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0).

Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов.