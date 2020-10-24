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Министр спорта РФ — об избиении судьи в Грозном: «„Ахмат“ извинился?»

сегодня, 12:53
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на избиение арбитра Богдана Головко после матча 7-го тура первенства России среди молодежных команд между «Ахматом» и «Спартаком» (0:0).

Это безобразие. Такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт — это платформа формирования отношений, культуры. Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена.

Как защитить судей от подобного? Я считаю, должны быть культура отношений и определенные санкции. «Ахмат» официально извинился перед судьей? Важно вовремя признать ошибки и в дальнейшем не допускать таких инцидентов.

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Все комментарии
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 13:30
Обычно так свиней по всей стране метелят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:24
А сколько стоио отпинать судью?
nautilus163
nautilus163
сегодня в 13:22
Надо было и за Широкова извиниться и всё! Дело в шляпе.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ particular (раскрыть)
сегодня в 13:16
Взяточник, МС по настольному теннису)) Какой режим, такие министры.
112910415
112910415
сегодня в 13:14
не получилось у него строго выступить
Faustello
Faustello ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 13:13
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:08, ред.
Я очень удивлюсь, если после таких красивых, правильных, душещипательных слов о спорте в "Ахмате" не станут посыпать голову пеплом от содеянного их сотрудником. Сказанное министром спорта задевает самые тонкие струны человеческой души и вселяет надежду на то, что гордый народ впредь покажет себя только "с самой лучшей стороны".
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 13:05
Министр негодует
particular
particular
сегодня в 13:00, ред.
Бодрое начало речи свелось к стандартному чиновничьему лепету про "надлежащие меры"... А проблема не "лежит", - она уже стоит во весь рост, хотя её пытаются нагнуть ра@ом... Эхх, министр...
Juve14
Juve14
сегодня в 12:58
    Армейская душа
    Армейская душа
    сегодня в 12:58
    Кадыров скажет - извинится
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