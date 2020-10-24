Арбитр Головко опроверг слухи о том, что его избил сотрудник «Ахмата»

Главный судья матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко рассказал об инциденте, произошедшем после окончания игры в Грозном.
Сообщалось, что представитель грозненского клуба напал на арбитра, Головко нанесли несколько ударов.
Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба.
Но понятно, что этому арбитру уже позвонили и сказали: "Жи есть,если ты не хочешь, чтобы тебя избили еще раз, ты будешь молчать, правильно?"
Трусливые арбитры - это одно. Другое дело - РФС, которая уже много раз игнорировала нападения на арбитров в Чечне, и подставляет их там раз за разом. Скоро их там просто открыто уже бить начнут после голов в ворота "Ахмата", а не время от времени.
Один раз санкциями "Ахмату" можно было пригрозить уже несколько лет назад и все решить.
Но понятно, что этому арбитру уже позвонили и сказали: "Жи есть,если ты не хочешь, чтобы тебя избили еще раз, ты будешь молчать, правильно?"
Трусливые арбитры - это одно. Другое дело - РФС, которая уже много раз игнорировала нападения на арбитров в Чечне, и подставляет их там раз за разом. Скоро их там просто открыто уже бить начнут после голов в ворота "Ахмата", а не время от времени.
Один раз санкциями "Ахмату" можно было пригрозить уже несколько лет назад и все решить.
арбитр предпочёл не нарываться на продолжение
арбитр предпочёл не нарываться на продолжение