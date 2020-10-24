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Арбитр Головко опроверг слухи о том, что его избил сотрудник «Ахмата»

сегодня, 11:12
Ахмат (мол)Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (мол) (Москва)Спартак (мол)Матч завершен

Главный судья матча молодежного первенства России между «Ахматом» и «Спартаком» Богдан Головко рассказал об инциденте, произошедшем после окончания игры в Грозном.

Сообщалось, что представитель грозненского клуба напал на арбитра, Головко нанесли несколько ударов.

Я, в свою очередь, развернулся и ушел в раздевалку. Знаю точно, что он не имел отношения к клубу, так как на нем не было никаких отличительных знаков и атрибутики клуба.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 13:33
Поздно заднюю давать, за этого сотрудника уже извинились!)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 13:02
Поверим ему на слово! Хотя порой такие высказывания не вызывают особого доверия)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:57
Уже откупились...Сам клуб признал,что это был их джигит.А если сло стороны,то тем более:Преступная халатность при организации матча.
Juve14
Juve14
сегодня в 12:56
А может и не купили (за деньги) а просто припугнули?
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 12:54
Добрые люди уже вручили арбитру 20 баранов и холодильник
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 12:34
Извинился уже ?!
alex074
alex074
сегодня в 12:31
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 12:17
    Денег дали и пообещали судить матчи зенита
    Supremusnick
    Supremusnick
    сегодня в 12:08
    Запрет на игры на стадионе с формулировкой за неподобающее обеспечение безопасности при проведении спорт.меропр.Заявление в полицию.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 12:03, ред.
    Обычная ситуация. На youtube чеченский блогер сообщает совсем другое: "Подошли несколько неизвестных, сначала ударили в пах, потом по ногам, затем зашли в подтрибунное помещение и продолжили избивать".

    Но понятно, что этому арбитру уже позвонили и сказали: "Жи есть,если ты не хочешь, чтобы тебя избили еще раз, ты будешь молчать, правильно?"

    Трусливые арбитры - это одно. Другое дело - РФС, которая уже много раз игнорировала нападения на арбитров в Чечне, и подставляет их там раз за разом. Скоро их там просто открыто уже бить начнут после голов в ворота "Ахмата", а не время от времени.
    Один раз санкциями "Ахмату" можно было пригрозить уже несколько лет назад и все решить.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 12:00
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 11:58
    Ох и РПЛ,все куплено))))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:49
    Видимо возместили ущерб....). А теперь и не помнит , кто его бил.
    Splurgeloa
    Splurgeloa
    сегодня в 11:49
    Не мешало бы еще извинится перед руководством клуба и Кадыровым лично))
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 11:44
    А у него есть варианты?
    112910415
    112910415
    сегодня в 11:35
    больно уж непростой человечек его бил ...
    арбитр предпочёл не нарываться на продолжение
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 11:34
    На стадионе проходной двор?
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 11:32
    Убедительные доводы не раскачивать каноэ от авторитетных людей подкрепленные материальным стимулированием помогают замять любой инцидент.
    particular
    particular
    сегодня в 11:29, ред.
    Соплежуйство руководства РПЛ, бездействие силовиков и невнятная реакция СМИ, дают возможность интерпретировать такие эпизоды как малозначимые, без нарушений закона и чуть ли не ошибочно-злостные со стороны потерпевших...
    nubom
    nubom
    сегодня в 11:26
    ... и поблагодарил руководство клуба, за заранее предоставленную бесплатную путевку на Канары...
    Армейская душа
    Армейская душа ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 11:26
    Ахахаха! Какая смешная шутка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А Понсе санчу повредил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 11:25
    Скорее всего его купили. Вот теперь точно можно сказать "судья продажный..."
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:13
    Видимо этому Головко сильно голову отбили
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