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«Ахмат» проведёт расследование относительно нападения на арбитра

сегодня, 21:13

Пресс-служба «Ахмата» на официальном сайте клуба выступила с заявлением об инциденте, который произошёл на матче молодёжного первенства против «Спартака».

После окончания матча 7-го тура молодежного первенства между командами «Ахмат» — «Спартак», выбежавший на поле болельщик попытался оказать физическое воздействие на главного арбитра. Сотрудниками службы безопасности он был сопровожден за периметры стадиона.

Мы осуждаем любые неправомерные поступки, будь они со стороны официальных лиц или болельщиков. Клуб проведет внутреннее расследование. Виновные сотрудники, допустившие выход болельщика на поле, понесут наказание.

Приносим свои извинения главному арбитру матча Головко Богдану, болельщикам, участникам матча.

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Все комментарии
ТТ
ТТ ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 22:03
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 22:01
    Попытался оказать физическое воздействие на арбитра....болельщик.....??? А где напал, ударил,где сотрудник службы безопасности??? Очень много вопросов ! Прежде чем что-либо давать в тираж, нужно проверять инфу! Наверное это все делается целенаправленно,дабы люди разных национальностей возненавидели друг друга!!
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 21:37
    Ну а другого и не ожидалось....
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 21:36
    Снимать ахмат со всех соревнований
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 21:34
    Виновные будет наказаны, извинения принесены, недостатки устранены, отчетность предоставлена в вышестоящие инстанции - знаем, схема то отработанная.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:32
    Это должен расследовать не клуб,а следствие.В противном случае вердикт будет таков: "Ай шайтан,нехороший человек! Мы тебя осуждаем и приговариваем к позорным работам-неделю мести кабинет начальника и тамбур перед ним".И даже пострадавшему и оскорблённому судье захудалую "Ладу" не подарят.А Мердесесы и Бугатти все закончились.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 21:22
    Дежурное заявление..
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 21:21
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 21:19
    Чем это кончится ясно.
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