Гвардиола ответил на критику: «Может, Консейсау прав. Но я так не считаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на критику наставника «Порту» .

После победы «горожан» над «драконами» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов португальский специалист обвинил коллегу в неподобающем поведении на бровке. Однако Гвардиола не согласился с обвинениями.

Мы не хотели, чтобы это выглядело некрасиво. Он считает, что мы вели себя именно так. Возможно, он прав.

Я так не думаю. Честно говоря, я так не считаю. Я доволен тем, как мы вели себя от первой до последней минуты. Но если он думает так — ладно, может, он прав. Увидим.