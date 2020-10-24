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Гвардиола ответил на критику: «Может, Консейсау прав. Но я так не считаю»

сегодня, 02:37
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику наставника «Порту» Сержиу Консейсау.

После победы «горожан» над «драконами» (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов португальский специалист обвинил коллегу в неподобающем поведении на бровке. Однако Гвардиола не согласился с обвинениями.

Мы не хотели, чтобы это выглядело некрасиво. Он считает, что мы вели себя именно так. Возможно, он прав.

Я так не думаю. Честно говоря, я так не считаю. Я доволен тем, как мы вели себя от первой до последней минуты. Но если он думает так — ладно, может, он прав. Увидим.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 03:03
Что за бред?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:48
Нытье Консейсао ни о чем, все это нужно было Пепу в лицо говорить, а не после игры журналистам.
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