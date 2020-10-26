Уткин — об РПЛ: «Все поражения „Зенита“ стоят дороже, чем у соперников»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал итоги завершающегося 12-го тура РПЛ.
Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», последняя победа которого в Высшей лиге вообще непонятно, каким годом датирована, или всё-таки «Зенит»? Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку».
У ЦСКА игра в запасе, но, как бы то ни было, от «Зенита» «Спартак» отрывается на три очка, а дальше ещё растут отрывы. И нет такой сплочённой группы, как примерно в это же время в прошлом году, когда пять команд шли практически одним блоком. Такой ситуации уже не складывается.
Вложенные ресурсы перестают играть решающую роль, а дерзость оказывается полезней зажратости и высокомерия...
Вложенные ресурсы перестают играть решающую роль, а дерзость оказывается полезней зажратости и высокомерия...
нюхает шоколадный ГЛАЗ
нюхает шоколадный ГЛАЗ
Только блогер и по совместительству "Главный определитель в попусмотрящих" как то забыл отметить что Спартак с нехилым (вторым) бюджетом играет в одном турнире (кубок не в счёт..ибо игру с Енисеем нельзя назвать игрой)....а Зенит играет в еврокубках и в сборную на "наиважнейшие" товарняки по 6 игроков Черчесову отдаёт...
Ещё неизвестно что косячней....
С первым бюджетом неубедительно играть во всех турнирах....
Или со вторым бюджетом оставаться вообще без еврокубков....
Только блогер и по совместительству "Главный определитель в попусмотрящих" как то забыл отметить что Спартак с нехилым (вторым) бюджетом играет в одном турнире (кубок не в счёт..ибо игру с Енисеем нельзя назвать игрой)....а Зенит играет в еврокубках и в сборную на "наиважнейшие" товарняки по 6 игроков Черчесову отдаёт...
Ещё неизвестно что косячней....
С первым бюджетом неубедительно играть во всех турнирах....
Или со вторым бюджетом оставаться вообще без еврокубков....
Ветка обещает быть интересной 😂
Ветка обещает быть интересной 😂