Уткин — об РПЛ: «Все поражения „Зенита“ стоят дороже, чем у соперников»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал итоги завершающегося 12-го тура РПЛ .

Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», последняя победа которого в Высшей лиге вообще непонятно, каким годом датирована, или всё-таки «Зенит»? Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку».