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Уткин — об РПЛ: «Все поражения „Зенита“ стоят дороже, чем у соперников»

сегодня, 10:25

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал итоги завершающегося 12-го тура РПЛ.

Три российских клуба, играющие в Лиге чемпионов, проиграли свои матчи в чемпионате России. Боже мой, какая неожиданность! Да, действительно, можно спорить, кто выступил круче: «Локомотив», проигравший «Ротору», последняя победа которого в Высшей лиге вообще непонятно, каким годом датирована, или всё-таки «Зенит»? Во-первых, все его поражения стоят дороже, потому что у клуба совершенно невероятный бюджет. А во-вторых, сейчас получается, что все эти колоссальные деньги и почётная нагрузка в Лиге чемпионов приводят к тому, что за эти самые деньги «Зенит» смотрит в попу «Спартаку».

У ЦСКА игра в запасе, но, как бы то ни было, от «Зенита» «Спартак» отрывается на три очка, а дальше ещё растут отрывы. И нет такой сплочённой группы, как примерно в это же время в прошлом году, когда пять команд шли практически одним блоком. Такой ситуации уже не складывается.

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Все комментарии
Давайте думать
Давайте думать ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 11:20
Сегодня, если ЦСКА победит, Зенит будет смотреть в опу армейцев, но....))) смотреть в прекрасное будущее Спартака не стоит, надо давать пинка этому светлому будущему и становиться на первое место!!!
Ar15bord05
Ar15bord05
сегодня в 11:20
Победы спартака все дороже и дороже для фердуна, безбородовы не намерены укрощать свой аппетит.
311
311
сегодня в 11:16
В "паровозике" под названием РПЛ Спартак спереди с раздвинутыми булками!)
Anisovich
Anisovich
сегодня в 11:09, ред.
Никак Вася тарасовский стал проктологом-ботом у федуна?
particular
particular
сегодня в 11:06
Лидерство команд уже не выглядит как доминирование...
Вложенные ресурсы перестают играть решающую роль, а дерзость оказывается полезней зажратости и высокомерия...
Gelious
Gelious
сегодня в 11:03
Вот это прорвало тут людей
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:00
Не кажется ли вам странным, что наши клубы из трусов выскакивают чтобы попасть в еврокубки лишь с одной целью, чтобы потом свои неудачи в РПЛ оправдывать игрой на два фронта? Если так тяжело, так занимайте места в чемпионате ниже еврозоны и живите спокойно! Это я о ВСЕХ наших командах, включая и ЦСКА,
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:00
Но ничего не видит. Попа Уткина заслоняет весь обзор.
stavr74
stavr74 ответ Big krendel (раскрыть)
сегодня в 10:58
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 10:56
    Зенит прицеливается насадить Спартак. )
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
    сегодня в 10:53
    А дзюба тем временем развлекает Азмуна с Венделем в раздевалке,поет им песни!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 10:50, ред.
    Бывший комментатор...а ныне Главный по "Кто на чью попу смотрит" Василий Газпромомобиженный опять выдал очередной перл.....

    Только блогер и по совместительству "Главный определитель в попусмотрящих" как то забыл отметить что Спартак с нехилым (вторым) бюджетом играет в одном турнире (кубок не в счёт..ибо игру с Енисеем нельзя назвать игрой)....а Зенит играет в еврокубках и в сборную на "наиважнейшие" товарняки по 6 игроков Черчесову отдаёт...

    Ещё неизвестно что косячней....
    С первым бюджетом неубедительно играть во всех турнирах....
    Или со вторым бюджетом оставаться вообще без еврокубков....
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 10:45
    Зенит могу только поздравить, что он не смотрит в попу Василию Уткину. То еще зрелище. Хотя некоторым вождям раздевалки может придется по вкусу. Добавлю, к Василию Уткину отношусь к уважению, просто он спровоцировал меня своими аллегориями.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 10:44
    Интересный у нас народ! Хором кричат о том, что Головину надо скорее уезжать в Европу, потом этот же хор смеётся над неудачами ЦСКА в Евротурнре. Тоже самое и с Миранчуком! Всё тот же хор кричит, что Алексею надо как можно быстрее уехать, а затем это же хор дружно потешается над игрой Локомотива. Вы это специально делаете?
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 10:42
    Вряд ли Спартаку это нравится) поэтому, надо как только возможно быстрее уходить в отрыв... Пусть Зенит смотрит, но не видит с далёкого расстояния...
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 10:41, ред.
    С помощью поддержки судейского корпуса,всё было очевидно после ихнего нытья,всё как в 2017 году...
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 10:40
    Всплытие зенита задерживается
    alex074
    alex074
    сегодня в 10:38, ред.
    Василий всё сказал по делу, может чуток красноречиво и приукрасил, но тем не менее это факт
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 10:35
    Скоро Зенит будет смотреть и на нашу опу,а мы будем смотреть в прекрасное будущее! 🤭😜
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 10:35
    Пока ведущие клубы играют в ек, спартак набирает очки
    phantom-k
    phantom-k
    сегодня в 10:35
    Вася умеет набросить)))) хотя по сути просто озвучил факты.
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 10:33
    Я бы не стал сбрасывать Зенит со счетов. За место в десятке они все ещё способны побороться.
    makkie
    makkie
    сегодня в 10:29
    Красиво сказано.
    Ветка обещает быть интересной 😂
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 10:25, ред.
    Нашим ребятам нужно уворачиваться от плотоядных лазуревых глаз.
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