Аршавин: «„Спартак“ по игре лидирует в РПЛ»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.
Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке.
«Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч.
Напомним, что в последнем туре «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар» (3:1).
Такими темпами вторая половина таблицы догонит и перегонит первую, еврокубковую!
Вот одни такие уже на первое место вылезли. :))))
Такими темпами вторая половина таблицы догонит и перегонит первую, еврокубковую!
Вот одни такие уже на первое место вылезли. :))))
Как наинепредвзятейшее лицо могу наверно порасуждать о причинах данного лидерства Спартака....
Наверное их 5...
1.Зенит "посыпался"....(Семак по-прежнему маловариативен в тактике...Дзюбе не 22 а 32 года....Кокорин отшвартовался....Малком как обычно в лазаретах...Сантос исчез...Азмун реализует 11% моментов.........да и со стороны - ни основы ни игры)
2.Великолепная игра Максименко....реально...своей игрой в раме принёс несколько очков.
3.Отличная на удивление реализация Понсе....явно недооценённый игрок....который адаптировался и стал крайне полезен....
4.Вовремя добытая (очень умело) господином Федуном - лояльность судейского корпуса....
5.Отсутствие еврокубков.....
В сочетании с неплохой работой Тедеско и стараниями Газизова - команда явно "ожила" по сравнению с прошлым сезоном....и по праву среди Лидеров чемпионата....
А надолго ли ....и сколь амбициозны претензии на первую строчку - посмотрим....
Думаю матч 16-го декабря в Питере должен быть интересным....несмотря на весь происходящий у Семака "бардак и саботаж"........
Как наинепредвзятейшее лицо могу наверно порасуждать о причинах данного лидерства Спартака....
Наверное их 5...
1.Зенит "посыпался"....(Семак по-прежнему маловариативен в тактике...Дзюбе не 22 а 32 года....Кокорин отшвартовался....Малком как обычно в лазаретах...Сантос исчез...Азмун реализует 11% моментов.........да и со стороны - ни основы ни игры)
2.Великолепная игра Максименко....реально...своей игрой в раме принёс несколько очков.
3.Отличная на удивление реализация Понсе....явно недооценённый игрок....который адаптировался и стал крайне полезен....
4.Вовремя добытая (очень умело) господином Федуном - лояльность судейского корпуса....
5.Отсутствие еврокубков.....
В сочетании с неплохой работой Тедеско и стараниями Газизова - команда явно "ожила" по сравнению с прошлым сезоном....и по праву среди Лидеров чемпионата....
А надолго ли ....и сколь амбициозны претензии на первую строчку - посмотрим....
Думаю матч 16-го декабря в Питере должен быть интересным....несмотря на весь происходящий у Семака "бардак и саботаж"........
Аршавин в последнее время очень адекватно и непредвзято рассуждает.
Аршавин в последнее время очень адекватно и непредвзято рассуждает.