Аршавин: «„Спартак“ по игре лидирует в РПЛ»

Бывший футболист сборной России поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ .

Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке.

«Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч.