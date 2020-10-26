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Аршавин: «„Спартак“ по игре лидирует в РПЛ»

сегодня, 08:21

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

Таблица расстраивает. «Спартак» по игре лидирует. Непривычно видеть «Зенит» на второй строчке.

«Краснодару» обидно, потому что он здорово сыграл с «Ренном» в Лиге чемпионов. Думаю, так же ожидал дать бой «Спартаку» и, скорее всего, победить. Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч.

Напомним, что в последнем туре «Спартак» в гостях обыграл «Краснодар» (3:1).

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Все комментарии
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 09:41
Судя по прошедшей неделе, основную роль в исходе матча стало играть не мастерство и уровень команды, а количество дней на восстановление игроков.
Такими темпами вторая половина таблицы догонит и перегонит первую, еврокубковую!

Вот одни такие уже на первое место вылезли. :))))
санек002
санек002 ответ Леон Бугаев (раскрыть)
сегодня в 09:40
    Леон Бугаев
    Леон Бугаев
    сегодня в 09:39
    Спартак лидирует по работе с судьями.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 09:37
    То что "Зенит" не оправдывает ожиданий Аршавина, это проблема Аршавина. Простите, не удержался. Чемпионат России начинает напоминать этакую "игру престолов" с обливанием помоем соперников, давлением на судейский корпус и закулисными играми. И это как не странно делает по моему мнению его более увлекательным. Интерес подогревается отсутствием явного фаворита. Всем удачи!
    alex074
    alex074
    сегодня в 09:36
    Странно слышать такое из уст "гнусавого с берегов Невы"
    Пупсятко
    Пупсятко
    сегодня в 09:32
    Свинья до первого скандала в лидерах, а скандал должен быть вот-вот.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 09:30
    Аршавин отчасти прав.......нельзя не согласиться.....

    Как наинепредвзятейшее лицо могу наверно порасуждать о причинах данного лидерства Спартака....
    Наверное их 5...

    1.Зенит "посыпался"....(Семак по-прежнему маловариативен в тактике...Дзюбе не 22 а 32 года....Кокорин отшвартовался....Малком как обычно в лазаретах...Сантос исчез...Азмун реализует 11% моментов.........да и со стороны - ни основы ни игры)
    2.Великолепная игра Максименко....реально...своей игрой в раме принёс несколько очков.
    3.Отличная на удивление реализация Понсе....явно недооценённый игрок....который адаптировался и стал крайне полезен....
    4.Вовремя добытая (очень умело) господином Федуном - лояльность судейского корпуса....
    5.Отсутствие еврокубков.....

    В сочетании с неплохой работой Тедеско и стараниями Газизова - команда явно "ожила" по сравнению с прошлым сезоном....и по праву среди Лидеров чемпионата....
    А надолго ли ....и сколь амбициозны претензии на первую строчку - посмотрим....

    Думаю матч 16-го декабря в Питере должен быть интересным....несмотря на весь происходящий у Семака "бардак и саботаж"........
    nubom
    nubom
    сегодня в 09:27
    Дзюба, взвалив на плечи Зенит, не попал на сходни, и тянет Зенит за борт...
    Alprish
    Alprish
    сегодня в 09:24
    Какая там игра? Это миф, созданный тарасовской микрофлорой.
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 09:14
    Считаю, что Безбородов нормально судил этот матч.

    Аршавин в последнее время очень адекватно и непредвзято рассуждает.
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    сегодня в 09:14
    что нибудь новое придумай...
    VERSTECK
    VERSTECK
    сегодня в 09:13
    Не зря федун плакал и ныл, если так судить будут и чемпионами станут
    zooveterinar
    zooveterinar
    сегодня в 09:13
    Ну толчок,то явный был!!! Безбородов может и судит!!!! Первый гол спартака можно было и отменить!!!
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    сегодня в 09:09
    а потом будут говорить что всё это благодаря Газизову и правительство Москвы присвоит ему какой нибудь орден
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 09:07
    какая у Спартака игра? непривычно видеть Зенит на второй строчке? скоро и второй не будет конкуренты в виде ЦСКА и Динамо так и прут и это здорово! может после этого снимут Семака и тогда новый тренер отправит Дзюбу в очередной арендный вояж
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    сегодня в 08:56
    Лидирует за счёт федуна. Кстати, сейчас самое время сняться с чемпионата
    G12ridul
    G12ridul
    сегодня в 08:49
    С судьями типа "БЕЗБОРОДОВ" не пропадешь.
    Clavан
    Clavан ответ ДСА (раскрыть)
    сегодня в 08:47
    Краснодар внятно составил в последнем матче.
    Bjuik
    Bjuik
    сегодня в 08:45
    Безбородовы знают свое дело, не первый год свиней тянут.
    112910415
    112910415
    сегодня в 08:42
    интересно, что Аршавин умеет отстраниться от стандартной групповой предвзятости ...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 08:37
    Пока конкуренции не видно.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 08:35
    Зенит как-то невнятно составляет конкуренцию.
    Big krendel
    Big krendel
    сегодня в 08:34
    Спартак неожиданно первый не без помощи конечно судей, спасений в каждом матче Максименко и дикого фарта.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 08:33
    Время ещё покажет
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 08:33
    Спартак первый это временно.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 08:28
    посмотрим что будет дальше))))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 08:27
    Спартак пока на первом месте!
    Bjuik
    Bjuik
    сегодня в 08:26
    Еще пару безбородовых, да пару филиалов, так они и досрочно чемпионами станут
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 08:22
    ГЛАВНОЕ, СУДЯТ ХОРОШО...
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