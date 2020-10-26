«Ювентус» и «Арсенал» претендуют на Рамоса

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сегодня, 15:13

Сообщается, что «Ювентус» и «Арсенал» претендуют на защитника «Реала» .

Капитан мадридского клуба не может продлить контракт с «Реалом» из-за разногласий по деталям соглашения, которое рассчитано до 2021 года.