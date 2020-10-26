«Ювентус» и «Арсенал» претендуют на Рамоса

Сообщается, что «Ювентус» и «Арсенал» претендуют на защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Капитан мадридского клуба не может продлить контракт с «Реалом» из-за разногласий по деталям соглашения, которое рассчитано до 2021 года.
Сам футболист уже ранее признавался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.
Серхио Рамосу уже немало лет, а из всех Топ-5 чемпионатах легче всего футбольным старикам именно в Италии, примеров того множество. Ювентус больше подходит Рамосу в плане стиля игры, как и Серия А, в сравнении с АПЛ. Конечно, Рамос - суперзвезда, и великий игрок, он всё ещё может отлично играть за любой клуб. Но есть варианты более хорошие, и есть менее. В данном случае, Ювентус, если вообще уходить из Реала, является лучшим вариантом для него. То, что там играет Криштиану Роналду, является ещё одним плюсом.
Серхио Рамосу уже немало лет, а из всех Топ-5 чемпионатах легче всего футбольным старикам именно в Италии, примеров того множество. Ювентус больше подходит Рамосу в плане стиля игры, как и Серия А, в сравнении с АПЛ. Конечно, Рамос - суперзвезда, и великий игрок, он всё ещё может отлично играть за любой клуб. Но есть варианты более хорошие, и есть менее. В данном случае, Ювентус, если вообще уходить из Реала, является лучшим вариантом для него. То, что там играет Криштиану Роналду, является ещё одним плюсом.