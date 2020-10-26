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«Ювентус» и «Арсенал» претендуют на Рамоса

сегодня, 15:13

Сообщается, что «Ювентус» и «Арсенал» претендуют на защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Капитан мадридского клуба не может продлить контракт с «Реалом» из-за разногласий по деталям соглашения, которое рассчитано до 2021 года.

Сам футболист уже ранее признавался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

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Все комментарии
David Young
David Young
сегодня в 15:45
Ювентус здесь является более логичным и приемлемым вариантом.
Серхио Рамосу уже немало лет, а из всех Топ-5 чемпионатах легче всего футбольным старикам именно в Италии, примеров того множество. Ювентус больше подходит Рамосу в плане стиля игры, как и Серия А, в сравнении с АПЛ. Конечно, Рамос - суперзвезда, и великий игрок, он всё ещё может отлично играть за любой клуб. Но есть варианты более хорошие, и есть менее. В данном случае, Ювентус, если вообще уходить из Реала, является лучшим вариантом для него. То, что там играет Криштиану Роналду, является ещё одним плюсом.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ LMI (раскрыть)
сегодня в 15:44
Ну насчет по миру пойдет - Кроенке - опытный человек в деле разбрасывания деньгами в футболе.

Подписали Уолкотта на бешеный контракт в 27 лет - перестал играть сразу же, подписали лупоглазого в 29 - забил на футбол, из этого он сделал логичный вывод, что нужно подписать Обаму в 31 на три года на бешеный же контракт и для надежности еще Виллиана в 33 на три года, чтобы уж точно деньги просадить и на молодежь не осталось.

Как тебе наш Пепе за 80 миллионов + Салиба за 30, а оказывается, что Салиба вообще не тянет, а Пепе не может вписаться? При этом писали, что Пепе изначально готовы были за 60 отдать, и это Санллехи его подписал за 80 (после чего Санллехи уволили).

Про Коенке есть же поговорка: "Кроенке - не мамонт, не вымрет". Этот ковбой-альфонс и эффективный бизнесмен по распределению 10 миллиардов своей жены и на 15 лет с зарплатой 50 миллионов в год его подпишет, если директора уговорят.

Дело в другом, что шлейф лузерства и импотентности, который окружает "Арсенал", способный проиграть даже грекам, собравшим состав со свободных трансферов с 35-летними Вальбуэнами, дома ключевой матч, как-то не очень подходит Рамосу. Зачем ему заканчивать карьеру в команде, над которой все ржут, и, как мы видим, и в этом году "Арсенал" на 10-м месте снова.
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
ЗА БЮГГЕ.БОРУССИЮ Д.ЛАЦИО
сегодня в 15:35
    Gelious
    Gelious ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 15:28
      particular
      particular
      сегодня в 15:25
      Рамос может позволить себе выбирать среди претензий страждущих..:))
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 15:23
      Кто сказал, что Рамос уходит из Реала.
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 15:21
      Лучший актер современности 👍 Любому даст фору в этом не легком деле. Основной претендент на Оскар
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 15:16
      Скорее в юве перейдет
      LMI
      LMI
      сегодня в 15:15
      Ой мамочки мои. Да тот Рамос такую зарплату запросит, что Кроенке по миру пойдет. И вообще - очередной пенсионер за бешенные бабаки .... У нас такое не работает. Вот например имеем Озила, а теперь еще и Обама добавился. третьего думаю не потянем вовсе
      h8you
      h8you
      сегодня в 15:14
      Не нужен он Юве.Юве от своих пенсионеров избавиться не может
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