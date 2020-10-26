«Атлетико» надеется подписать Кондогбиа в январе

1603705211

сегодня, 12:40

«Атлетико» нашёл замену полузащитнику , который перебрался в «Арсенал» во время летнего трансферного окна.

Как сообщается, мадридский клуб сконцентрирует своё внимание на хавбеке «Валенсии» . «Матрасники» рассчитывают осуществить переход футболиста в январе.

Отмечается, что сам Кондогбиа публично выразил желание покинуть «Валенсию». Переговоры между клубами могут пройти очень быстро. «Атлетико» находится в хороших отношениях с владельцем «Валенсии» Питером Лима, который может лично одобрить данную сделку.