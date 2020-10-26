ГлавнаяНовости

«Атлетико» надеется подписать Кондогбиа в январе

сегодня, 12:40

«Атлетико» нашёл замену полузащитнику Томасу Партею, который перебрался в «Арсенал» во время летнего трансферного окна.

Как сообщается, мадридский клуб сконцентрирует своё внимание на хавбеке «Валенсии» Жоффре Кондогбиа. «Матрасники» рассчитывают осуществить переход футболиста в январе.

Отмечается, что сам Кондогбиа публично выразил желание покинуть «Валенсию». Переговоры между клубами могут пройти очень быстро. «Атлетико» находится в хороших отношениях с владельцем «Валенсии» Питером Лима, который может лично одобрить данную сделку.

Все новости
Слухи«Тоттенхэм» и «Эвертон» претендуют на Милика
Сегодня, 12:05 Комментарии1
СлухиИкарди стал главной трансферной целью «Милана»
Сегодня, 11:34 Комментарии2
Слухи«Манчестер Юнайтед» планирует продать Рохо в январе
Сегодня, 10:04 Комментарии4
Слухи«Вулверхэмптон» хочет продать Траоре за 90 млн фунтов
Сегодня, 09:57 Комментарии4
Модрич: «Я слишком стар, чтобы вернуться в „Тоттенхэм“»
Сегодня, 08:41 Комментарии12
СлухиВ «Милане» обдумывают возможное подписание Гарая
Вчера, 23:07 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:45
Значит так тому и быть.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:44
Если Симеоне считает что надо подписывать, то удачи Атлетико в этом!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100