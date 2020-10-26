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Бензема готов перейти в АПЛ, если «Реал» купит Мбаппе

сегодня, 14:17

«Реал» намерен подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.

Как сообщается, если мадридский клуб осуществит трансфер молодого форварда, своё место в основном составе потеряет Карим Бензема, который будет готов рассмотреть вариант с уходом из команды.

Отмечается, что летом 2021 года Бензема может перейти в АПЛ. Француз хотел бы попробовать свои силы в новом чемпионате. Кроме того, Бензема считает, что всё ещё может играть на высоком уровне, а интенсивность английского чемпионата не станет для него проблемой.

Если форвард решит покинуть «Реал», главными претендентами на подписание Бензема станут «Ливерпуль» и «Челси».

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 14:22
Не думаю что топ клубам Апл нужен он,
Клубы для Бензема мю или Вест бромвич
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:20
Желание хорошее но всё решает Реал.
David Young
David Young
сегодня в 14:19
Сомневаюсь, что это будет хорошим вариантом для Бензема или этих клубов. Скорее стоит рассматривать варианты с Италией и Францией. Всё-таки возраст и специфика футбола Англии могу негативно повлиять.
beefs
beefs
сегодня в 14:18
ну и запросы....
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