Бензема готов перейти в АПЛ, если «Реал» купит Мбаппе

«Реал» намерен подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе следующим летом.
Как сообщается, если мадридский клуб осуществит трансфер молодого форварда, своё место в основном составе потеряет Карим Бензема, который будет готов рассмотреть вариант с уходом из команды.
Отмечается, что летом 2021 года Бензема может перейти в АПЛ. Француз хотел бы попробовать свои силы в новом чемпионате. Кроме того, Бензема считает, что всё ещё может играть на высоком уровне, а интенсивность английского чемпионата не станет для него проблемой.
Если форвард решит покинуть «Реал», главными претендентами на подписание Бензема станут «Ливерпуль» и «Челси».
Клубы для Бензема мю или Вест бромвич
Клубы для Бензема мю или Вест бромвич