Бензема готов перейти в АПЛ, если «Реал» купит Мбаппе

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сегодня, 14:17

«Реал» намерен подписать нападающего ПСЖ следующим летом.

Как сообщается, если мадридский клуб осуществит трансфер молодого форварда, своё место в основном составе потеряет , который будет готов рассмотреть вариант с уходом из команды.

Отмечается, что летом 2021 года Бензема может перейти в АПЛ . Француз хотел бы попробовать свои силы в новом чемпионате. Кроме того, Бензема считает, что всё ещё может играть на высоком уровне, а интенсивность английского чемпионата не станет для него проблемой.

Если форвард решит покинуть «Реал», главными претендентами на подписание Бензема станут «Ливерпуль» и «Челси».