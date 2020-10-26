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Джорджевич: «Пенальти поставил нас в тяжёлое положение»

сегодня, 21:00
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Форвард «Арсенала» Лука Джорджевич прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.

На последний минутах первого тайма был назначен пенальти для ЦСКА, что поставило нас в тяжелое положение. Не знаю, был ли там контакт. Верю, что был, потому что смотрел ВАР, который должен был всё увидеть.

В центре поля у нас был тот же самый контакт, но ВАР не дал нам фол, но поставил пенальти ЦСКА. Обидно.

Конечно, армейцы играли на своем поле и действовали лучше, но во втором тайме нам нужно поправить ситуацию и забить гол.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:54
Гинер еще не сказал, что "ребята" все сделали красиво?)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:51
Спартак вчера без единого пенальти победил и отмен голов соперника, а визгу было от лошадей, теперь сами во всей красе.
Хотя играли армейцы круто в первом тайме, во втором тупо удары издали
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:49
Там был контакт ноги армейца с его же ногой, в стиле Вагнера
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:36
Стало модно ругать Вар...
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:32
Сами виноваты....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:21
Красивая и вполне убедительная армейцев. Весь матч висели на воротах , за исключением нескольких минут , когда ушли Дзагоев и Фернандес. Но потом все продолжилось в том же духе. Жаль , что пропустили, но тут Игорь , очень похоже , просто застоялся и малость не рассчитал траекторию полета мяча. Влашич продолжает феерить , его просто невозможно остановить. Радует, что замены не ослабили игру - это очень позитивный момент.
Армейцев с победой!!!
Всем здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 21:19
Какой же я сегодня испытал кайф о игры ЦСКА. Армейцы сегодня просто порхали по полю, создавая шедевры. Игорь конечно накосячил, но ввиду такого счета это можно рассмаиривать как легкое недоразумение.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:16
Проиграли без каких либо шансов.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 21:14
Влашич это 70% команды коней.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 21:14
Лука только что родился? "В центре поля был фол, но ВАР не дал фол". Он не знает, что ВАР не рассматривает такие фолы в центре поля. Какое тяжелое положение. Впереди был целый тайм. Играй - не хочу. Как жаль, что не умеют ребята признавать очевидное.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:14
Футболисты не знают элементарные правила работы ВАРева,сколько им не рассказывают.
nubom
nubom
сегодня в 21:09
Спасибо армейцам! Получил огромное эстетическое наслаждение....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:09
Опять двадцать пять.
cska1948
cska1948
сегодня в 21:08
"...В центре поля у нас был тот же самый контакт, но ВАР не дал нам фол..."
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Читаешь и диву даёшься! Профессиональный футболист понятия не имеет как работает ВАР! Они там что, совсем безграмотные, только деньги считать умеют?
За Путина
За Путина
сегодня в 21:06
Победа чистейшая у '' армейцев''
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:04
ой да ладно....вы и до пенальти только отбивались. гол и так назревал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:01
Отмазки начались!
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