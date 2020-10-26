Джорджевич: «Пенальти поставил нас в тяжёлое положение»

Форвард «Арсенала» прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ .

На последний минутах первого тайма был назначен пенальти для ЦСКА , что поставило нас в тяжелое положение. Не знаю, был ли там контакт. Верю, что был, потому что смотрел ВАР, который должен был всё увидеть.

В центре поля у нас был тот же самый контакт, но ВАР не дал нам фол, но поставил пенальти ЦСКА . Обидно.

Конечно, армейцы играли на своем поле и действовали лучше, но во втором тайме нам нужно поправить ситуацию и забить гол.