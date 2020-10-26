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Селихов: «Футболисты заслуживают тех денег, что получают»

сегодня, 19:55

Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает, что футболисты в России заслуженно получают огромные деньги.

Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую – на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной.

Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты – они подписывают.

На данный момент Селихов по контракту получает примерно 250 тысяч рублей в день (если верить информации о годовой зарплате в 1 млн евро).

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Все комментарии
Mi6
Mi6
сегодня в 20:23
Особенно заслуживают пенсионеры, получающие гроши
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:17
Лучше просто не ходить. Они и без зрителей играют также, как с ними.
LOpp
LOpp
сегодня в 20:16
Российские паспортисты не заслуживают тех денег, которые получают, поэтому и в Европе на фиг ни кому не нужны.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:15
Зажрался мальчик однако.
pomor45
pomor45 ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 20:13
Они на ней сидят.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 20:12
Молчал бы Селихов в тряпочку.
В его голову похоже мысли приходят умирать.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:11
Не знаю , что ты сделал такого для страны и.т.д , чтобы получать больше например врачей спасающих жизни людей , пожарных рискующих собой и остальных не мало важных профессий !
Groove000
Groove000
сегодня в 20:08
Интересно, конечно. Я не фанат СССР, но ведь все это было как-то более правильно: люди, игравшие в футбол, еще и работали. И футбол был вроде как хобби. Да, не профессионалы. Но ведь даже составляли конкуренцию европейским клубам!
particular
particular
сегодня в 20:07
Конечно, это Сечин получает в день 2 лимона, а Селихов именно зарабатывает 250 тыр...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 20:06
Етить его коня! Когда же до них дойдет, что "дают" и "заслуживают" прямо вообще не одно и то же.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 20:06
Деньги растлили российский футбол. Появились мажоры от футбола. Типа Кокорина. Сам никто и ничто, а зарабатывает как Пирло.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 20:04, ред.
"Да что ты, черт побери, такое несешь?"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:02
А мы заслуживаем, ходить на матчи таких футболистов, бесплатно!
alex074
alex074
сегодня в 20:02, ред.
На завод бы Селихова или в армию, вот там действительно зарабатывают, пОтом и кровью. А то что делают российские ногомячисты-пешеходы, то это не работа...Шут-гороховый очередной, варежку свою в эфир открыл
nubom
nubom
сегодня в 20:00
Заслуживают деньги пенсионеры, а вам их нужно зарабатывать...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 19:59
Ты, служивый ...максимум 7_0 рублей заслужил...
d_fincher
d_fincher
сегодня в 19:58
Спортсмен зарабатывает не за то, что на 90 минут выходит погонять мяч. А за то, что с детства соблюдает режим - тренируется при любой погоде, правильно питается, не позволяет себе лишнего. А еще спорт - это риск. А после завершения карьеры - травмы, которые мучают спортсменов.

Я не согласен, что спортсмены заслуживают ТАКИХ денег. Но больших денег они все-таки заслуживают. Может быть в 5-7 раз меньших ,чем сейчас. Но это всё равно большие деньги.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 19:57
Интересное мнение и очень важное, только вот кто такой селикон аликсандр?
DEIVID
DEIVID
сегодня в 19:57
В Европе да. В РПЛ врядли.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 19:57
Спорный вопрос. Смотря какие футболисты, смотря сколько получают. Многие------------------- передополучают)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:57
250 тысяч рублей в день.....
заслуживают мля....ахахахахахах
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 19:56
Конечно заслуживают.
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