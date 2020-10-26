Селихов: «Футболисты заслуживают тех денег, что получают»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов считает, что футболисты в России заслуженно получают огромные деньги.
Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую – на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной.
Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты – они подписывают.
На данный момент Селихов по контракту получает примерно 250 тысяч рублей в день (если верить информации о годовой зарплате в 1 млн евро).
В его голову похоже мысли приходят умирать.
В его голову похоже мысли приходят умирать.
Я не согласен, что спортсмены заслуживают ТАКИХ денег. Но больших денег они все-таки заслуживают. Может быть в 5-7 раз меньших ,чем сейчас. Но это всё равно большие деньги.
Я не согласен, что спортсмены заслуживают ТАКИХ денег. Но больших денег они все-таки заслуживают. Может быть в 5-7 раз меньших ,чем сейчас. Но это всё равно большие деньги.
заслуживают мля....ахахахахахах
заслуживают мля....ахахахахахах