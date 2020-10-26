Селихов: «Футболисты заслуживают тех денег, что получают»

Голкипер «Спартака» считает, что футболисты в России заслуженно получают огромные деньги.

Первые заработанные деньги я отдал родителям, только потом начал тратить на себя. И то не впустую – на жилье. Я не побежал сразу за дорогой машиной.

Деньги не доставались мне легко, у меня был тернистый путь, были травмы. Не все шло по маслу. Я считаю, что своим трудом футболисты заслуживают тех денег, которые они получают. Они ни у кого не крадут. Им дают контракты – они подписывают.