Подпалый: «Провалили второй тайм»

Наставник «Арсенала» Сергей Подпалый поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.
Сложно комментировать. Провалили второй тайм, в первом тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА, хотя они владели преимуществом. Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти «в раздевалку». Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший.
Провалились в центральной зоне. Видно, что недорабатывали. Решили поменять Панченко, выпустить трёх опорных. Но, к сожалению, не получилось. Мы позволяли ЦСКА создавать моменты, игроки принимали мячи без борьбы.