Подпалый: «Провалили второй тайм»

Наставник «Арсенала» поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ .

Сложно комментировать. Провалили второй тайм, в первом тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА , хотя они владели преимуществом. Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти «в раздевалку». Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший.