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Подпалый: «Провалили второй тайм»

сегодня, 21:37
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Сергей Подпалый поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.

Сложно комментировать. Провалили второй тайм, в первом тоже играли не очень. Как будто испугались. Потеряли контроль, но явных моментов почти не было у ЦСКА, хотя они владели преимуществом. Пенальти судья придумал. Зайнутдинов нарисовал это падение. Было неприятно получить такой пенальти «в раздевалку». Столько пропустили во втором тайме… Провал полнейший.

Провалились в центральной зоне. Видно, что недорабатывали. Решили поменять Панченко, выпустить трёх опорных. Но, к сожалению, не получилось. Мы позволяли ЦСКА создавать моменты, игроки принимали мячи без борьбы.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:53
Проиграть не зазорно но не с таким счётом.
drug01
drug01
сегодня в 21:47
Надо также играть дальше....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:47
ПЕрвый по игре-тоже,только счёт не по игре.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:46
Да лана вам,нормально сыграли, получить 5 штук от будущего чемпиона не зазорно! 😉😉😜
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:44
В первом тайме просто отскочили, моментов было достаточно. Но во втором просто все встало на свои места, а сколько еще могли положить, сразу и не сосчитаешь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:39
Дак всяко бывает...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:38
Работать надо))
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