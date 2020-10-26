Ганчаренко: «В первом тайме пробовали расшатать соперника»

Наставник ЦСКА рассказал о победе своей команды в матче 12-го тура РПЛ над «Арсеналом» (5:1).

В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Довели мало атак до ударов, хотя атаковали хорошо. Но вымотали соперника, доминировали, победили закономерно в атакующем ключе.

Игра в два форварда? Тут Чалов сместился в правую зону. Задача была, чтобы Федя сыграл больше минут, чтобы испытать прилив сил.

4-2-3-1? Приход игроков позволил нам это делать. Сейчас нам удобно так играть. Но иногда, возможно, будем возвращаться на три защитника.

Слабый удар Эджуке? На самом деле, он у него есть. На тренировках он это показывает. Возможно, смазывает из-за волнения.

Чалов и Влашич вольны сами выбирать, кто будет бить пенальти исходя из их состояния.