Ганчаренко: «В первом тайме пробовали расшатать соперника»

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о победе своей команды в матче 12-го тура РПЛ над «Арсеналом» (5:1).
В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Довели мало атак до ударов, хотя атаковали хорошо. Но вымотали соперника, доминировали, победили закономерно в атакующем ключе.
Игра в два форварда? Тут Чалов сместился в правую зону. Задача была, чтобы Федя сыграл больше минут, чтобы испытать прилив сил.
4-2-3-1? Приход игроков позволил нам это делать. Сейчас нам удобно так играть. Но иногда, возможно, будем возвращаться на три защитника.
Слабый удар Эджуке? На самом деле, он у него есть. На тренировках он это показывает. Возможно, смазывает из-за волнения.
Чалов и Влашич вольны сами выбирать, кто будет бить пенальти исходя из их состояния.
Арсенал не простой соперник
Последние три игры они не проигрывали
Тем приятнее сегодня победа ЦСКА
Счёт 5:1 очень порадовал, так же как и
появление на поле из лазарета Фернандеса, Сигурдссона, Ахметова.
Отличная сейчас скамейка у ЦСКА.
У Ганчаренко теперь есть возможность ратировать состав. Без ущерба в качестве игры.
Арсенал не простой соперник
Последние три игры они не проигрывали
Тем приятнее сегодня победа ЦСКА
Счёт 5:1 очень порадовал, так же как и
появление на поле из лазарета Фернандеса, Сигурдссона, Ахметова.
Отличная сейчас скамейка у ЦСКА.
У Ганчаренко теперь есть возможность ратировать состав. Без ущерба в качестве игры.