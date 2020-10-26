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Ганчаренко: «В первом тайме пробовали расшатать соперника»

сегодня, 21:35
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Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о победе своей команды в матче 12-го тура РПЛ над «Арсеналом» (5:1).

В первом тайме пробовали расшатать соперника, найти пространство. Довели мало атак до ударов, хотя атаковали хорошо. Но вымотали соперника, доминировали, победили закономерно в атакующем ключе.

Игра в два форварда? Тут Чалов сместился в правую зону. Задача была, чтобы Федя сыграл больше минут, чтобы испытать прилив сил.

4-2-3-1? Приход игроков позволил нам это делать. Сейчас нам удобно так играть. Но иногда, возможно, будем возвращаться на три защитника.

Слабый удар Эджуке? На самом деле, он у него есть. На тренировках он это показывает. Возможно, смазывает из-за волнения.

Чалов и Влашич вольны сами выбирать, кто будет бить пенальти исходя из их состояния.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:57
Ещё ждём Шенникова, Набабкина, Фукса и тогда полный порядок.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 21:49
Чтобы ушатать, вначале надо расшатать!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 21:48
Заслуженная победа ЦСКА на классе.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:46
Отличный матч провели армейцы.
Арсенал не простой соперник
Последние три игры они не проигрывали
Тем приятнее сегодня победа ЦСКА
Счёт 5:1 очень порадовал, так же как и
появление на поле из лазарета Фернандеса, Сигурдссона, Ахметова.
Отличная сейчас скамейка у ЦСКА.
У Ганчаренко теперь есть возможность ратировать состав. Без ущерба в качестве игры.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:43
Хотели расшатать,а получилось ушатать! 🤣🤣🤣😜
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:39
Сначала расшатали, а потом они поплыли
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