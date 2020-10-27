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Д. Билялетдинов: «Терять мяч „Локомотиву“ нельзя, накажут сразу»

сегодня, 20:49
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился 1-й тайм

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов рассуждает о предстояще матче москвичей против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Не могу кого-то выделить в составе «Баварии», Левандовски — суперфорвард, но вся команда очень сбалансированная и играет в отличный футбол.

Страшно ли за «Локомотив»? Нет. Всегда нравятся такие матчи с большими соперниками. Интересно, что «Локомотив» сможет подготовить к этому матчу, интересен будет матч с точки зрения аналитики и ментальности. У «Баварии» мне импонирует Коман, берет на себя игру часто и идет в обводку. Надеюсь, что «Локомотив» будет раскован и будет знать, что делать. Терять мяч нельзя, накажут сразу.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:56
Нельзя терять, нельзя терять.....Для начала этот мяч найти надо!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:52
Попробуй не потерять...
beefs
beefs
сегодня в 20:50
играйте в удовольствие и все получится....
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