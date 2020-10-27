Д. Билялетдинов: «Терять мяч „Локомотиву“ нельзя, накажут сразу»

Бывший футболист «Локомотива» рассуждает о предстояще матче москвичей против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Не могу кого-то выделить в составе «Баварии», Левандовски — суперфорвард, но вся команда очень сбалансированная и играет в отличный футбол.

Страшно ли за «Локомотив»? Нет. Всегда нравятся такие матчи с большими соперниками. Интересно, что «Локомотив» сможет подготовить к этому матчу, интересен будет матч с точки зрения аналитики и ментальности. У «Баварии» мне импонирует Коман, берет на себя игру часто и идет в обводку. Надеюсь, что «Локомотив» будет раскован и будет знать, что делать. Терять мяч нельзя, накажут сразу.