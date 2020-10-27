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Мусаев: «У нас слишком малая обойма футболистов»

сегодня, 17:10

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев похвалил нового тренера по физподготовке Джона Филлипса.

Мы давно искали человека, который бы усилил эту часть нашей работы. У нас есть хороший специалист — Алексей Малахов. Мы считаем, что у нас должно быть больше специалистов. Мы проводим много игр, двум тренерам по физике в нашем клубе работа найдётся.

У «Краснодара» хорошие отношения со многими клубами в Европе. Мы получили рекомендации. Проводили консультации с тренерами из других стран. Например, из Испании. Остановили свой выбор на Джоне. Он работал в Английской премьер-лиге, в Чемпионшипе. Джон — большой специалист. Уверен, он усилит наш штаб. Я не могу сказать, что он пришёл именно для того, чтобы стало меньше травм. У наших игроков разные причины недомоганий. Тут не надо искать одну причину. У нас просто слишком малая обойма футболистов. Кто-то вернулся из сборной, а кто-то только восстанавливается после тяжелых травм. Нагрузка на наших игроков распределяется неравномерно. Это рабочая ситуация, которую можно было спрогнозировать… Как бы то ни было, мы рады тому, что Джон с нами.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:43
Играть надо завтра а Джон не кудесник и даже не доктор.
beefs
beefs
сегодня в 17:43
если честно пора и тебя менять...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:15
Это проблема...
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 17:11
Вот мешок начал плакаться и стелить соломку. Ради этих соплей надо было покупать себе место в ЛЧ?
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