Мусаев: «У нас слишком малая обойма футболистов»

Наставник «Краснодара» похвалил нового тренера по физподготовке Джона Филлипса.

Мы давно искали человека, который бы усилил эту часть нашей работы. У нас есть хороший специалист — Алексей Малахов. Мы считаем, что у нас должно быть больше специалистов. Мы проводим много игр, двум тренерам по физике в нашем клубе работа найдётся.

У «Краснодара» хорошие отношения со многими клубами в Европе. Мы получили рекомендации. Проводили консультации с тренерами из других стран. Например, из Испании. Остановили свой выбор на Джоне. Он работал в Английской премьер-лиге, в Чемпионшипе. Джон — большой специалист. Уверен, он усилит наш штаб. Я не могу сказать, что он пришёл именно для того, чтобы стало меньше травм. У наших игроков разные причины недомоганий. Тут не надо искать одну причину. У нас просто слишком малая обойма футболистов. Кто-то вернулся из сборной, а кто-то только восстанавливается после тяжелых травм. Нагрузка на наших игроков распределяется неравномерно. Это рабочая ситуация, которую можно было спрогнозировать… Как бы то ни было, мы рады тому, что Джон с нами.