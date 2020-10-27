Булыкин: «Верю, что „Локо“ сможет вырвать очки в матче с „Баварией“»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Баварии» в Лиге чемпионов.
Верю в «Локомотив» и в то, что сегодня можно хорошо сыграть с «Баварией». Будем надеяться, что у них это получится. Все-таки у «Локомотива» есть опыт выступления в Лиге чемпионов против сильных топ-клубов, они не должны уже пасовать, обязаны выйти и показать себя, и самоотдача должна быть не 100, а 200-процентная, потому что иначе «Бавария» может проехаться по ним катком.
Можно ли рассчитывать на ничью? Думаю, да. Мы видели много примеров в футболе, когда команде-аутсайдеру получается обыгрывать чемпионов. Будем надеяться, что у «Локомотива» получится качественно сыграть и вырвать очки в матче с немцами.
Если ты «юродивый», то значит «блаженный», таких и обижать грех.
И это всё таки оскорбление, а ты пытаешься выставить, что это хорошее слово. Тем более вспомнив "Блажен, кто верует, тепло ему на свете"
Выражение употребляется для обозначения излишне, безосновательно доверчивых людей или тех, кто слишком обольщается своими радужными планами и надеждами.
Простыми словами дурачок «юродивый», то есть «блаженный».
Тебя уже банили за это, но ты погляжу настырный в своей ложной правоте.
P.S. Блаже́нный (греч. μακάριος, лат. beatus, букв. счастливый)
А где ты здесь старославянский увидел? Скорее всего слово с латыни.
Если ты «юродивый», то значит «блаженный», таких и обижать грех.
И это всё таки оскорбление, а ты пытаешься выставить, что это хорошее слово. Тем более вспомнив "Блажен, кто верует, тепло ему на свете"
Выражение употребляется для обозначения излишне, безосновательно доверчивых людей или тех, кто слишком обольщается своими радужными планами и надеждами.
Простыми словами дурачок «юродивый», то есть «блаженный».
Тебя уже банили за это, но ты погляжу настырный в своей ложной правоте.
P.S. Блаже́нный (греч. μακάριος, лат. beatus, букв. счастливый)
А где ты здесь старославянский увидел? Скорее всего слово с латыни.