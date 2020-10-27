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Булыкин: «Верю, что „Локо“ сможет вырвать очки в матче с „Баварией“»

сегодня, 18:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Верю в «Локомотив» и в то, что сегодня можно хорошо сыграть с «Баварией». Будем надеяться, что у них это получится. Все-таки у «Локомотива» есть опыт выступления в Лиге чемпионов против сильных топ-клубов, они не должны уже пасовать, обязаны выйти и показать себя, и самоотдача должна быть не 100, а 200-процентная, потому что иначе «Бавария» может проехаться по ним катком.

Можно ли рассчитывать на ничью? Думаю, да. Мы видели много примеров в футболе, когда команде-аутсайдеру получается обыгрывать чемпионов. Будем надеяться, что у «Локомотива» получится качественно сыграть и вырвать очки в матче с немцами.

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112910415
112910415
сегодня в 19:14
верить надо
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:08, ред.
На Руси под словом «блаженный» всегда имели ввиду «юродивый».
Если ты «юродивый», то значит «блаженный», таких и обижать грех.
И это всё таки оскорбление, а ты пытаешься выставить, что это хорошее слово. Тем более вспомнив "Блажен, кто верует, тепло ему на свете"
Выражение употребляется для обозначения излишне, безосновательно доверчивых людей или тех, кто слишком обольщается своими радужными планами и надеждами.
Простыми словами дурачок «юродивый», то есть «блаженный».
Тебя уже банили за это, но ты погляжу настырный в своей ложной правоте.

P.S. Блаже́нный (греч. μακάριος, лат. beatus, букв. счастливый)
А где ты здесь старославянский увидел? Скорее всего слово с латыни.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:02
Не пропустить бы двузначное количество... (((
drug01
drug01
сегодня в 19:01
Верить можно но..... Это сказка!!!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:53
Вырвать очки или надорвать пупок...третьего не дано...
Насмешник
Насмешник
сегодня в 18:43
еще один фантазер
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:42
Для того, чтобы вырвать у Баварии, для начало надо было вырвать у "Ротора" на своем поле...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 18:38
В этой связи почему то вспоминаются слова "Блажен кто верует", значит ли это, что булыкин блаженный (со старославянского переводится как счастливый).? Как просто стать счастливым. Придумать легенду (несбыточную мечту), поверить в неё и ты счастливый человек.
beefs
beefs
сегодня в 18:35
мечты, мечты где ваша сладость...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:32
Хлопотно это)
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