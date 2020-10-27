Булыкин: «Верю, что „Локо“ сможет вырвать очки в матче с „Баварией“»

Экс-игрок «Локомотива» порассуждал о предстоящем матче москвичей против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Верю в «Локомотив» и в то, что сегодня можно хорошо сыграть с «Баварией». Будем надеяться, что у них это получится. Все-таки у «Локомотива» есть опыт выступления в Лиге чемпионов против сильных топ-клубов, они не должны уже пасовать, обязаны выйти и показать себя, и самоотдача должна быть не 100, а 200-процентная, потому что иначе «Бавария» может проехаться по ним катком.

Можно ли рассчитывать на ничью? Думаю, да. Мы видели много примеров в футболе, когда команде-аутсайдеру получается обыгрывать чемпионов. Будем надеяться, что у «Локомотива» получится качественно сыграть и вырвать очки в матче с немцами.