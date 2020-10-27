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Актёр Баринов: «Ничейный результат с „Баварией“ будет сенсацией для „Локо“»

сегодня, 20:43
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗакончился 1-й тайм

Известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает, что москвичам будет очень сложно зацепиться даже за ничью в грядущем матче против «Баварии».

Сегодня нашим не нужно бояться немцев, но при этом бросаться шашками наголо тоже не стоит. Самое главное — самоотверженно сыграть в защите, искать счастье в контратаках. Если «Локомотив» проиграет и пропустит меньше пяти мячей — ничего страшного не произойдёт. Ну а что? «Бавария» — лучшая команда в мире. Представим, что пропустят больше пяти… Да там и не важно, пять или семь залетит. Если проиграют с разрывом в два мяча — не так уж это и плохо. Вот ничейный результат с «Баварией» будет сенсацией.

Я был свидетелем победы «Локо» в Мюнхене, тогда ещё Харлачёв забил. Ворота большие, мяч круглый — всё может быть. Может, «Бавария» приехала чересчур самоуверенной? Как та самая команда, принимавшая наших 25 лет назад.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 21:52
Да, но сенсация врядли будет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:42
Любят у нас прогнозы давать
Legend 6
Legend 6
сегодня в 20:57
А что? Баринов завязал с футболом?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:53
Это так!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 20:44
Само собой.
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