Семшов: «Да, „Бавария“ хороша. Нужно грызть землю, ждать своего шанса»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» против мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я помню ту игру в 95-м, когда «Локомотив» обыграл «Баварию». Зато там, в Германии, получили пять мячей. Да, мюнхенцы никого не боятся. Они и будут выделять игроков в составе соперника. И Миранчука, и Зе Луиша. Но как будет строиться игра — посмотрим. Ввсе шансы есть.

Да, «Бавария» хороша. Нужно грызть землю, ждать своего шанса. Они всегда будут. Тренерский штаб разберет игру мюнхенцев, и все будет зависеть от того, как игроки «Локомотива» проявят себя на поле.