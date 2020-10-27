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Семшов: «Да, „Бавария“ хороша. Нужно грызть землю, ждать своего шанса»

сегодня, 16:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Бывший российский футболист Игорь Семшов прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» против мюнхенской «Баварии» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Я помню ту игру в 95-м, когда «Локомотив» обыграл «Баварию». Зато там, в Германии, получили пять мячей. Да, мюнхенцы никого не боятся. Они и будут выделять игроков в составе соперника. И Миранчука, и Зе Луиша. Но как будет строиться игра — посмотрим. Ввсе шансы есть.

Да, «Бавария» хороша. Нужно грызть землю, ждать своего шанса. Они всегда будут. Тренерский штаб разберет игру мюнхенцев, и все будет зависеть от того, как игроки «Локомотива» проявят себя на поле.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:25
Надо вызывать
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 16:42
Десяточку получат
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:41
Там Бавария была дохловатая-а эта на подъеме.Мюллер и Киммих- двое распасовщиков да еще и завершают хорошо.Трешку завезут и успокоятся.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 16:39
В Баварии нездоровая обстановка. На этом фоне может и свезёт.
Big krendel
Big krendel
сегодня в 16:34
Может что и получится. Зенит один раз разгромил Баварию.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:33
Грызите Шура...грызите)...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:25
Вряд ли грызть землю, поможет)
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