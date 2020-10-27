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Сенников: «У „Локомотива“ будут шансы забить гол сегодня»

сегодня, 19:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария20:55 Не начался

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассуждает о предстоящем матче москвичей в Лиги чемпионов с «Баварией».

Интересно посмотреть на саму «Баварию» и сделать какие-то выводы. В первую очередь — как готов «Локомотив» на данный момент. Ожидания прежде всего в достойном противостоянии, таком же, как в прошлом году было с «Ювентусом» и «Атлетико». Тогда хоть и проиграли, но по игре особой разницы не чувствовалось.

В некоторых матчах «Бавария» и проигрывала, возможности забить им будут. Вопрос в реализации. Если говорить об их атакующей линии, она очень сильна, каждый игрок обладает скоростью и мастерством. Важно строго сыграть в обороне, тогда можно будет избежать разгромного поражения.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:15
вот тут сильно сомневаюсь))
drug01
drug01
сегодня в 20:07
Если забьют это будет чудо!
112910415
112910415
сегодня в 20:02
наверняка будут
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 20:01
Гол может и забьют, но сколько захочет забить Бавария вопрос.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:59
1 может и забьют,а вот сколько пропустят? 5,6?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:55
Но пропустить шансов гораздо больше
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