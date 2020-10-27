Сенников: «У „Локомотива“ будут шансы забить гол сегодня»

Экс-защитник «Локомотива» рассуждает о предстоящем матче москвичей в Лиги чемпионов с «Баварией».

Интересно посмотреть на саму «Баварию» и сделать какие-то выводы. В первую очередь — как готов «Локомотив» на данный момент. Ожидания прежде всего в достойном противостоянии, таком же, как в прошлом году было с «Ювентусом» и «Атлетико». Тогда хоть и проиграли, но по игре особой разницы не чувствовалось.

В некоторых матчах «Бавария» и проигрывала, возможности забить им будут. Вопрос в реализации. Если говорить об их атакующей линии, она очень сильна, каждый игрок обладает скоростью и мастерством. Важно строго сыграть в обороне, тогда можно будет избежать разгромного поражения.