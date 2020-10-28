Гвардиола: «„Манчестер Сити“ абсолютно ничего не позволил „Марселю“»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал выездную победу над «Марселем» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Вау, мы очень хорошо выступили. Мы абсолютно ничего не позволили «Марселю». Мы полностью контролировали игру, были спокойны, но очень агрессивны без мяча. Я очень доволен выступлением и победой. Побеждать на выезде всегда сложно, и мы это сделали.

Рахим Стерлинг сыграл исключительно хорошо, как и Фил Фоден. Кевин Де Брюйне всегда играет хорошо и показывает нечто особенное, я очень рад, что он вернулся после травмы.

Мы были очень стабильны. Рубен Диаш и Эмерик Ляпорт хорошо проявили себя. Кайл Уокер находится в лучшей форме с момента моего прихода в «Сити». Алекс Зинченко помог нам сегодня. Джон Стоунз хорошо использовал свои минут. Я очень доволен тем, как мы играли.