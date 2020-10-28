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Конте — о ничьей с «Шахтёром»: «Я доволен игрой „Интера“»

сегодня, 03:19
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвёл итоги выездного матча с «Шахтёром» (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я доволен игрой. Впрочем, и предыдущий матч, с менхенгладбахской «Боруссией», мои футболисты провели отлично. К сожалению, то, что мы показали, не отразилось на итоге – наши моменты не были реализованы. Но я рад, что моя команда играла с большим желанием, активно прессинговала, да и в целом была живым организмом на поле. Мы много работаем над изменением настроя, чтобы футболисты выходили на поле с психологией победителя. Мы вложились в результат, потеряли много энергии, ведь это наш 4-й матч за 10 дней, но в то же время хочу поблагодарить ребят за хороший поединок.

Я неоднократно говорил: если не удаётся победить в каком-то матче, то лучше сыграть так, чтобы не уступить. «Шахтёр» добился важного результата в поединке с «Реалом», и если бы мы пропустили контратаку или же ошиблись и пропустили гол, то у «горняков» было бы 6 очков. Для «Интера» такая ситуация стала бы удручающей. Мы использовали все средства, чтобы не дать сопернику возможности убежать в контратаку, потому что анализировали игру с «Реалом», где они забили 3 мяча и ещё не смогли забить минимум три. У «Шахтёра» великолепные контратаки, и я очень рад, что сегодня у противника практически не было возможности забить.

Наша группа является самой сильной в нынешней Лиге чемпионов. В любом матче может произойти что угодно, доказательством чему является поединок «Шахтёра» с «Реалом», где «горнякам» удалось победить.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:49
Врет однако))
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