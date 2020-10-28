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Зидан: «Если будем так играть, обязательно выйдем из группы»

сегодня, 02:27
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги ничейного матча с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не думали, что будет такая драма. Однако моя команда показала, что знает, как надо реагировать [на трудности]. Думаю, что мы провели очень хороший первый тайм. Очень больно оттого, что первый гол был пропущен после очень серьёзной нашей ошибки.

Однако итоговый результат — очередная демонстрация характера, которым обладает моя команда. Мы всегда играем на победу и демонстрируем жажду побеждать на поле. Но мы ни в коем случае не довольны ничейным результатом.

Нам не удалось превратить владение мячом в опасные моменты. Это будет тяжёлый год для всех, но сегодня я испытываю гордость в отношении своей команды. Если будем так играть дальше, то обязательно выйдем из группы.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 02:42
Просто вышел старина Модрич.
David Young
David Young
сегодня в 02:29
С результатами у Реала в ЛЧ пока плохо, но из группы скорее всего всё равно выйдут.
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