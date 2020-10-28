Зидан: «Если будем так играть, обязательно выйдем из группы»

Главный тренер «Реала» подвёл итоги ничейного матча с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы не думали, что будет такая драма. Однако моя команда показала, что знает, как надо реагировать [на трудности]. Думаю, что мы провели очень хороший первый тайм. Очень больно оттого, что первый гол был пропущен после очень серьёзной нашей ошибки.

Однако итоговый результат — очередная демонстрация характера, которым обладает моя команда. Мы всегда играем на победу и демонстрируем жажду побеждать на поле. Но мы ни в коем случае не довольны ничейным результатом.

Нам не удалось превратить владение мячом в опасные моменты. Это будет тяжёлый год для всех, но сегодня я испытываю гордость в отношении своей команды. Если будем так играть дальше, то обязательно выйдем из группы.