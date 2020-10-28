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Виллаш-Боаш: «У „Марселя“ нет миллиарда и Гвардиолы — только я»

сегодня, 04:53
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Когда игра была равной, нам немного не повезло. В первом тайме нам было трудно выбраться из-под прессинга «Сити». Во второй половине ситуация стала немного лучше, мы обрели уверенность, но второй гол нас убил. Наложилась и усталость, потому что мы потратили много сил на оборону. Тяжёлое поражение. Но нам не повезло со вторым голом.

Команды играют в пять защитников против «Сити», потому что «Сити» контролирует игру и ширину. Пять игроков сзади лучше помогают справляться с широтой атаки. Мы выбрали эту схему именно для этого. Но мы легко теряли мяч под их агрессивным прессингом. Мы знаем, что из себя представляет «Сити». Это команда, которая контролирует мяч, а у вас есть всего 2-3 момента. Так происходит всегда.

Когда я пробовал что-то другое против команды подобного уровня, например, с ПСЖ – мы влетели 0:4, а вы [журналисты] меня уничтожили. Необязательно меня оскорблять. «Сити» есть «Сити». Они потратили миллиард на свою команду, они хорошо играли, а их тренер – феномен, который всегда играет в контроль мяча. У «Марселя» же нет денег, чтобы привезти сюда Гвардиолу, к сожалению, у вас есть только АВБ с его тактикой.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:54
Проиграли без шансов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 05:30
всё по делу)) вы не на своём месте))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:30
Вперёд к победе
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 05:24
Очень скромно сказал
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