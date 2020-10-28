Виллаш-Боаш: «У „Марселя“ нет миллиарда и Гвардиолы — только я»

Главный тренер «Марселя» прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Когда игра была равной, нам немного не повезло. В первом тайме нам было трудно выбраться из-под прессинга «Сити». Во второй половине ситуация стала немного лучше, мы обрели уверенность, но второй гол нас убил. Наложилась и усталость, потому что мы потратили много сил на оборону. Тяжёлое поражение. Но нам не повезло со вторым голом.

Команды играют в пять защитников против «Сити», потому что «Сити» контролирует игру и ширину. Пять игроков сзади лучше помогают справляться с широтой атаки. Мы выбрали эту схему именно для этого. Но мы легко теряли мяч под их агрессивным прессингом. Мы знаем, что из себя представляет «Сити». Это команда, которая контролирует мяч, а у вас есть всего 2-3 момента. Так происходит всегда.