Розе: «Могли решать игру с „Реалом“. Но „Шахтёр“ забил третий, а мы нет»

Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» подвёл итоги ничейного матча с «Реалом» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Когда вы пропускаете два гола в концовке и теряете очки — это неприятное чувство. Всё решил класс «Реала». Мы хотели бы лучше сыграть в обороне в конце встречи, но иногда вам нужно немножко удачи, а сегодня у нас её не было.

Наша группа относительно плотная. Мы показали, на что способны, в обоих матчах. Мы здесь не только ради участия, а для того, чтобы бороться за результат.

Комплименты моей команде. Мы показали потрясающую игру. Мы могли бы решить исход встречи раньше, но «Шахтёр» смог забить им третий мяч, а мы нет. Тем не менее я горжусь тем, что мы сегодня продемонстрировали. Не могу винить игроков за этот результат.