Гасперини: «„Аталанта“ сделала классный камбэк с „Аяксом“»

Главный тренер «Аталанты» подвёл итоги домашнего матча с «Аяксом» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои моменты. Было нелегко, учитывая, на каких скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч и сделали классный камбэк.

Мы никогда не играли с «Аяксом». Теперь понимаем, что они из себя представляют и в каком ключе действуют. «Аякс» играет в быстрый футбол и использует короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Однако свои шансы надо использовать.