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Гасперини: «„Аталанта“ сделала классный камбэк с „Аяксом“»

сегодня, 05:58
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 2Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги домашнего матча с «Аяксом» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои моменты. Было нелегко, учитывая, на каких скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели замечательный матч и сделали классный камбэк.

Мы никогда не играли с «Аяксом». Теперь понимаем, что они из себя представляют и в каком ключе действуют. «Аякс» играет в быстрый футбол и использует короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Однако свои шансы надо использовать.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:19
Равная игра равных команд)))
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