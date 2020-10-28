Каштру: «Поздравляю Бондаря, Хочолаву и весь „Шахтёр“ с отличной игрой»

Главный тренер «Шахтёра» подвёл итоги домашнего матча с «Интером» (0:0) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Возможно, в предыдущем матче с «Интером» мы не так правильно защищались. Сейчас было очень важно закрыть связи с Лукаку и Мартинесом. У «Интера» чаще всего идёт пас на фланг, а оттуда – передача в центр на одного из нападающих, который отдаёт пас на полузащитников, те забегают в штрафную и создают опасные моменты. Мы старались отрезать любые линии передач с флангов на обоих форвардов. Также мы не прессинговали очень высоко. Наш оборонительный блок располагался чуть ниже, и это позволяло нам выжидать правильный момент, когда команда отправлялась в прессинг.

Конечно, сегодня мы не смогли провести слишком много хороших атак – несколько раз добирались до ворот соперника, но это давалось очень сложно. Возможно, результат таков благодаря нашим правильным действиям в обороне. Очень важно было найти эту иерархию, отдавать приоритет либо атаке, либо защите. Как вы понимаете, мы отдали приоритет обороне. Не стоит забывать, что «Интер» – одна из лучших команд в мире, у неё фантастическая атака, и любому сопернику будет очень тяжело с «нерадзурри». Динамика сегодня была очень сложна, но мы по крайней мере старались её построить, и она сработала. Я всегда говорю футболистам: если не получается победить, важно по крайней мере не проиграть.

Как в Мадриде, так и сегодня, Бондарь и Хочолава сыграли фантастически – у меня нет для них плохих слов. Они выполнили установку на игру: держали нашу линию обороны высоко, не садились раньше времени, а это была очень важная установка в стратегии на матч. Это что касается поединка с «Интером». «Реал» открывал нам больше зон, было намного больше опций для начала нашей атаки, и там парни тоже действовали очень и очень правильно. Да, сегодня ошибались больше, но это потому, что «Интер» заставлял нас ошибаться. Если посмотреть на таких нападающих, как Лукаку и Мартинес, я могу только быть доволен тем, как Хочолава и Бондарь смогли им сегодня противостоять, не дали забить ни одного мяча в наши ворота. Так что я поздравляю и их и абсолютно всю нашу команду с отличной игрой.