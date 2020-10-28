Консейсау: «„Порту“ справедливо победил „Олимпиакос“»

Главный тренер «Порту» прокомментировал домашнюю победу над «Олимпиакосом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме мы плотно оборонялись. Мы забили гол и имели ещё один шанс, которым могли распорядиться лучше. Во втором тайме «Олимпиакос» был сильнее и пытался сравнять счёт, но нам удалось надёжно сыграть в обороне.

Мы продолжали вносить корректировки на протяжении всего матча, чтобы обеспечить плотность в обороне и быть более опасными в атаке, поскольку мы не могли подобраться к их воротам. Замены сработали хорошо, мы забили второй мяч, и это справедливый исход встречи.