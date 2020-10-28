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Консейсау: «„Порту“ справедливо победил „Олимпиакос“»

сегодня, 07:37
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал домашнюю победу над «Олимпиакосом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В первом тайме мы плотно оборонялись. Мы забили гол и имели ещё один шанс, которым могли распорядиться лучше. Во втором тайме «Олимпиакос» был сильнее и пытался сравнять счёт, но нам удалось надёжно сыграть в обороне.

Мы продолжали вносить корректировки на протяжении всего матча, чтобы обеспечить плотность в обороне и быть более опасными в атаке, поскольку мы не могли подобраться к их воротам. Замены сработали хорошо, мы забили второй мяч, и это справедливый исход встречи.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
сегодня в 08:26
Чтобы не говорили, а счёт на табло.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Порту герои...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:44
Победа она всегда радует...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:43
Порту победил вполне заслуженно.
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