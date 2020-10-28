ГлавнаяНовости

Защитник «Олимпиакоса»: «Мы были лучше „Порту“ и не заслужили поражения»

сегодня, 07:30
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 0Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)ОлимпиакосМатч завершен

Защитник «Олимпиакоса» Рафинья прокомментировал выездное поражение от «Порту» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Если в целом судить по матчу, мы не заслужили этот результат. Мы были лучше и имели больше голевых возможностей, но не смогли их реализовать, а в Лиге чемпионов за такое наказывают.

Мы сохраняем спокойствие, потому что ещё ничего не решено. У нас классная команда, наш тренер проделывает фантастическую работу, мы верим в свои возможности и знаем, что у нас всё получится. Второе место в группе под вопросом, и мы уверены, что сможем его занять.

Все новости
Янг — о матче с «Шахтером»: «Обидно уезжать домой с одним набранным очком»
Сегодня, 08:51 Комментарии1
Тюрам: «Должны были понимать, что „Реал“ всеми силами попытается спастись»
Сегодня, 08:36 Комментарии1
Фелиш: «„Зальцбург“ заслуживает похвалы. Они очень хорошо атаковали»
Сегодня, 08:26 Комментарии5
Каземиро: «Мы — „Реал“ и всегда играем на победу»
Сегодня, 07:57 Комментарии3
Азар о ничьей с «Боруссией» М: «Этот результат ощущается как победа»
Сегодня, 07:45 Комментарии4
Консейсау: «„Порту“ справедливо победил „Олимпиакос“»
Сегодня, 07:37 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:33
Вы проиграли
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100