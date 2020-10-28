Защитник «Олимпиакоса»: «Мы были лучше „Порту“ и не заслужили поражения»

Защитник «Олимпиакоса» Рафинья прокомментировал выездное поражение от «Порту» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Если в целом судить по матчу, мы не заслужили этот результат. Мы были лучше и имели больше голевых возможностей, но не смогли их реализовать, а в Лиге чемпионов за такое наказывают.

Мы сохраняем спокойствие, потому что ещё ничего не решено. У нас классная команда, наш тренер проделывает фантастическую работу, мы верим в свои возможности и знаем, что у нас всё получится. Второе место в группе под вопросом, и мы уверены, что сможем его занять.