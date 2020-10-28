Тен Хаг — о ничьей с «Аталантой»: «Я разочарован»

Главный тренер «Аякса» подвёл итоги выездного матча с «Аталантой» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Я разочарован, так как мы плохо начали эту встречу и только потом взяли игру под свой контроль. Играть против «Аталанты» нелегко, но мы всё равно должны были забивать ещё, чтобы повести 3:0.

Это был очень напряжённый матч. Футболисты «Аталанты» хорошо обыгрывают один в один и мощно начали второй тайм, так что мы должны были упростить себе задачу.

Ничья с «Аталантой» ни в коем случае не является отрицательным результатом, но так как мы вели со счётом 2:0, мы должны были сделать больше. Мы думали, что победим сегодня, но нам следовало быть более резкими. Играя так, победить не получится.

Это был открытый матч, который могла выиграть любая из команд. Я не знаю, что случилось в эпизоде со вторым пропущенным, но Сапата получил слишком много свободы.