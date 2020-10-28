Льоренте: «Очень важные 3 очка для „Атлетико“. За этим же поедем в Москву»

Полузащитник «Атлетико» прокомментировал победу над «Зальцбургом» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Через неделю мадридский клуб сыграет на выезде против «Локомотива».

Если не выкладываться на 100 процентов в Лиге чемпионов, то любая команда усложнит вам жизнь, как это сделал сегодня «Зальцбург». Мы знали, что их будет тяжело взломать, и что они быстры на контратаках, о чём как раз говорит их второй гол.

Это значимая победа для нас и жизненно необходимые три очка. Особенно с учётом того, насколько тяжёлым было поражение от «Баварии». Но мы взяли три очка здесь и поедем в Москву, чтобы взять их и там тоже.